نتنياهو يهاجم خصومه... ويكشف ملامح "محوره الجديد"

صرح بنيامين بأن تواجه ما وصفه بـ"محور جريح" وآخر "سني للإخوان "، مؤكداً سعي بلاده لإنشاء محور مضاد يضم الدول لما أسماه "الإسلام المتطرف".

وأوضح نتنياهو أن هذا المحور يمتد في دائرة تحيط بالشرق الأوسط من الهند إلى كوش وصولاً إلى البحر المتوسط.



وفيما يخص ، أعلن نتنياهو استعادة المختطفين كافة، مشدداً على ضرورة استكمال مهمة نزع سلاح حركة بالتعاون مع "القوة الدولية" و"مجلس السلام".

وأكد أن تجريد غزة من السلاح سيتم "بالطريقة السهلة أو الصعبة"، معتبراً أن تولي إسرائيل "المسؤولية الأمنية" هو الضمانة الوحيدة لمنع أي تهديدات مستقبلية.

كما تطرق إلى الأوضاع في ، مشيداً بالعمليات العسكرية داخل مخيمات اللاجئين، ومشدداً على ضرورة مصادرة مئات الآلاف من قطع السلاح غير القانونية لمواجهة أي "يوم عاصف" محتمل ومكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي.





