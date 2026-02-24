تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

نتنياهو يهاجم خصومه... ويكشف ملامح "محوره الجديد"

Lebanon 24
24-02-2026 | 13:21
نتنياهو يهاجم خصومه... ويكشف ملامح محوره الجديد
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تواجه ما وصفه بـ"محور شيعي جريح" وآخر "سني للإخوان المسلمين"، مؤكداً سعي بلاده لإنشاء محور مضاد يضم الدول المعارضة لما أسماه "الإسلام المتطرف".
 
وأوضح نتنياهو أن هذا المحور يمتد في دائرة تحيط بالشرق الأوسط من الهند إلى كوش وصولاً إلى البحر المتوسط.

وفيما يخص قطاع غزة، أعلن نتنياهو استعادة المختطفين كافة، مشدداً على ضرورة استكمال مهمة نزع سلاح حركة حماس بالتعاون مع "القوة الدولية" و"مجلس السلام".
 
وأكد أن تجريد غزة من السلاح سيتم "بالطريقة السهلة أو الصعبة"، معتبراً أن تولي إسرائيل "المسؤولية الأمنية" هو الضمانة الوحيدة لمنع أي تهديدات مستقبلية.
 
كما تطرق إلى الأوضاع في الضفة الغربية، مشيداً بالعمليات العسكرية داخل مخيمات اللاجئين، ومشدداً على ضرورة مصادرة مئات الآلاف من قطع السلاح غير القانونية لمواجهة أي "يوم عاصف" محتمل ومكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي.


