عربي-دولي

واشنطن تتوعد "كارتلات" المكسيك.. إياكم والمساس بالأمريكيين!

Lebanon 24
24-02-2026 | 13:37
واشنطن تتوعد كارتلات المكسيك.. إياكم والمساس بالأمريكيين!
وجه البيت الأبيض تحذيراً شديد اللهجة لعصابات المخدرات المكسيكية من المساس بأي مواطن أمريكي، متوعداً بـ"عواقب وخيمة" في عهد الرئيس ترامب.
 
وجاء هذا التحذير على لسان المتحدثة كارولين ليفيت، في ظل موجة عنف عارمة اجتاحت نحو 20 ولاية مكسيكية عقب مقتل "إل مينتشو"، زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد"، في عملية عسكرية نفذتها السلطات المكسيكية بدعم استخباراتي أميركي.

ميدانياً، نشرت المكسيك 10 آلاف جندي في ولاية خاليسكو لاحتواء الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل نحو 25 عنصراً أمنياً و30 مسلحاً، فضلاً عن قطع الطرق بالمركبات المشتعلة وإغلاق المدارس والمتاجر في مدينة غوادالاخارا.
 
وبينما أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم عودة الهدوء وإزالة الحواجز، شددت واشنطن على أن نجاح العملية يعود لقيادة الرئيس ترامب، ملوحةً بدفع العصابات ثمناً باهظاً في حال تعرض الرعايا الأميركيين لأي أذى.

