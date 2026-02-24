واشنطن تتوعد "كارتلات" المكسيك.. إياكم والمساس بالأمريكيين!

وجه تحذيراً شديد اللهجة لعصابات المخدرات المكسيكية من المساس بأي مواطن ، متوعداً بـ"عواقب وخيمة" في عهد .

وجاء هذا التحذير على لسان المتحدثة ، في ظل موجة عنف عارمة اجتاحت نحو 20 ولاية مكسيكية عقب مقتل "إل مينتشو"، زعيم كارتل " الجيل الجديد"، في عملية عسكرية نفذتها السلطات المكسيكية بدعم استخباراتي أميركي.



ميدانياً، نشرت 10 آلاف جندي في ولاية خاليسكو لاحتواء الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل نحو 25 عنصراً أمنياً و30 مسلحاً، فضلاً عن قطع الطرق بالمركبات المشتعلة وإغلاق المدارس والمتاجر في مدينة غوادالاخارا.

وبينما أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا عودة الهدوء وإزالة الحواجز، شددت على أن نجاح العملية يعود لقيادة الرئيس ، ملوحةً بدفع العصابات ثمناً باهظاً في حال تعرض الرعايا لأي أذى.



