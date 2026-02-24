عراقجي: سنستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف

أعلن ، اليوم الثلاثاء، أننا "سنستأنف المحادثات مع في بعزم على تحقيق اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".



وأضاف : "لن نطور سلاحًا نوويًا ولن نتخلى عن حقنا في تسخير فوائد ".

تابع: "لدينا فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يعالج المخاوف المشتركة ويحقق المصالح المشتركة".



وشدد على أن "الاتفاق مع واشنطن في متناول اليد بشرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية".



وختم قائلًا: "سنسعى جاهدين للتوصل إلى حل سلمي لأي خلافات ولن نتوانى عن فعل أي شيء لحماية سيادتنا بشجاعة".