عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يعيد هيكلة عقوباته على سوريا

Lebanon 24
24-02-2026 | 14:17
الاتحاد الأوروبي يعيد هيكلة عقوباته على سوريا
يعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة هيكلة إطار العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى مواكبة المرحلة الانتقالية الجارية في البلاد، والانتقال من سياسة تركز على معاقبة رموز النظام السابق إلى مقاربة أكثر ارتباطاً بإدارة التحول السياسي والاقتصادي، وفق ما ذكر موقع «يوراكتيف».

ونقل موقع «شبكة شام»، استناداً إلى تقرير غير رسمي وزّعه الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء، أن التوجه الجديد يقضي بتحويل بوصلة العقوبات نحو الجهات التي قد تعرقل المرحلة الانتقالية، بدلاً من حصرها بالشخصيات المرتبطة بالنظام السابق.

ويتضمن المقترح استهداف جماعات مسلحة، ومنتهكي حقوق الإنسان، وأطراف فاعلة متورطة في الفساد المرتبط بإعادة الإعمار، إضافة إلى شبكات تهريب المخدرات. ويشير التقرير إلى ضرورة «تكييف نظام العقوبات» بما ينسجم مع قرار الاتحاد الأوروبي استئناف الانخراط السياسي والاقتصادي مع سوريا بصورة أكثر فاعلية.

ويلفت التقرير أن الاتحاد بات ينظر إلى نظام العقوبات الحالي على أنه امتداد لمرحلة سابقة، وقد يساهم في إحجام المستثمرين عن دخول السوق السورية، خشية التعقيدات القانونية أو المخاطر المرتبطة بالعقوبات.

وأرسل الجهاز الدبلوماسي إشارات إلى احتمال رفع وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين من قائمة العقوبات، باعتبارهما مؤسستين لا تزالان مدرجتين، وذلك بهدف «تسهيل التعاون» مع السلطات الجديدة في مرحلة ما بعد الأسد.

وتأتي هذه الخطوات في سياق انفتاح أوروبي متدرج على الحكومة السورية الجديدة، إذ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها إلى دمشق في كانون الثاني الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعماً مالياً بقيمة 620 مليون يورو خلال عامي 2026 و2027، من خلال دعم إعادة الإعمار في سوريا.

مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا: المفاوضات السورية الإسرائيلية خطوة نحو تحقيق استقرار أكبر في سوريا والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الإتحاد الاوروبي يفشل في إقرار حزمة عقوبات جديدة على روسيا
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يبحث التوصل لتوافق حول رفع العقوبات عن فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

إعادة الإعمار

دبلوماسي

العقوبات

السورية

أوروبي

Lebanon24
17:04 | 2026-02-24
Lebanon24
16:55 | 2026-02-24
Lebanon24
16:26 | 2026-02-24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-24
Lebanon24
15:35 | 2026-02-24
