14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
عربي-دولي
تحييد خلية داعشية مسؤولة عن مقتل 4 عناصر أمن غربي الرقة
Lebanon 24
24-02-2026
|
15:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
السلطات الأمنية
السورية
اليوم الثلاثاء عن تحييد خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، بما في ذلك زعيمها، والتي كانت مسؤولة عن استهداف وقتل أربعة من عناصر حاجز أمني في هجوم غرب
مدينة الرقة
.
وقال قائد الأمن الداخلي في
محافظة الرقة
العقيد رامي
أسعد
الطه، إنه "عقب الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا أحد حواجز
قوى الأمن الداخلي
غربي مدينة
الرقة
خلال اليومين الماضيين، وأسفرا عن استشهاد 4 من عناصر الحاجز وإصابة آخرين، وبناءً على معلومات وتحريات استخباراتية دقيقة، نفذت وحداتنا الأمنية فجر اليوم سلسلة من العمليات الأمنية النوعية والمتزامنة".
وكشف الطه، في تصريح أوردته قناة "الإخبارية" السورية، أن العمليات أسفرت عن تحييد متزعم الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش والمسؤولة عن تلك الاستهدافات، إضافةً إلى تحييد أحد أفرادها واعتقال 4 آخرين مع ضبط الأسلحة والذخائر، التي كانت بحوزتهم .
وأكد "استمرار عمليات تمشيط المنطقة مع تعزيز الإجراءات الوقائية في جميع الحواجز والمراكز الأمنية بما يضمن صون أمن المواطنين واستقرار الوطن، وملاحقة كل من تُسول له نفسه العبث بأمنه أو المساس بسلامته".
