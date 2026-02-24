تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحييد خلية داعشية مسؤولة عن مقتل 4 عناصر أمن غربي الرقة

Lebanon 24
24-02-2026 | 15:21
A-
A+
تحييد خلية داعشية مسؤولة عن مقتل 4 عناصر أمن غربي الرقة
تحييد خلية داعشية مسؤولة عن مقتل 4 عناصر أمن غربي الرقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت السلطات الأمنية السورية اليوم الثلاثاء عن تحييد خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، بما في ذلك زعيمها، والتي كانت مسؤولة عن استهداف وقتل أربعة من عناصر حاجز أمني في هجوم غرب مدينة الرقة.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة العقيد رامي أسعد الطه، إنه "عقب الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا أحد حواجز قوى الأمن الداخلي غربي مدينة الرقة خلال اليومين الماضيين، وأسفرا عن استشهاد 4 من عناصر الحاجز وإصابة آخرين، وبناءً على معلومات وتحريات استخباراتية دقيقة، نفذت وحداتنا الأمنية فجر اليوم سلسلة من العمليات الأمنية النوعية والمتزامنة". 

وكشف الطه، في تصريح أوردته قناة "الإخبارية" السورية، أن العمليات أسفرت عن تحييد متزعم الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش والمسؤولة عن تلك الاستهدافات، إضافةً إلى تحييد أحد أفرادها واعتقال 4 آخرين مع ضبط الأسلحة والذخائر، التي كانت بحوزتهم .

وأكد "استمرار عمليات تمشيط المنطقة مع تعزيز الإجراءات الوقائية في جميع الحواجز والمراكز الأمنية بما يضمن صون أمن المواطنين واستقرار الوطن، وملاحقة كل من تُسول له نفسه العبث بأمنه أو المساس بسلامته". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة مهر الإيرانية: مقتل أحد عناصر حفظ الأمن على يد مخربين بمدينة قزوين شمال غربي البلاد
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تونس تحبط تهديداً إرهابياً وتحيّد 4 عناصر بولاية القصرين
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 4 من أفراد الأمن في مدينة الرقة السورية الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية التونسية: قضينا على 4 عناصر ينتمون لخلية إرهابية في منطقة ماجل بلعباس في ولاية القصرين
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

المراكز الأمنية

السلطات الأمنية

محافظة الرقة

مدينة الرقة

نظيم داعش

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:04 | 2026-02-24
Lebanon24
16:55 | 2026-02-24
Lebanon24
16:26 | 2026-02-24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-24
Lebanon24
15:35 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24