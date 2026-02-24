فيضان مأساوي في البرازيل... 22 قتيلاً ومئات المشردين

لقي ما لا يقل عن 22 شخصاً مصرعهم نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي ، وفق ما أفادت وكالة «رويترز».

وأوضحت إدارة الإطفاء في الولاية أن 16 شخصاً قتلوا في مدينة جويز دي فورا، بينما لقي ستة آخرون حتفهم في مدينة على بعد نحو 110 كيلومترات.

من جانبه، أعرب الرئيس لويس عن تعازيه عبر حسابه على «إكس»، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تقديم المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم والمساهمة في .

وأدت الأمطار إلى نزوح نحو 440 شخصاً في جويز دي فورا، مع حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أدت إلى تعليق الدراسة في المدارس. واستدعيت فرق متخصصة للبحث عن المفقودين والاستجابة للحوادث، حيث أُبلغ عن 45 شخصاً في عداد المفقودين بينهم أطفال، بحسب بوابة «جي 1» الإخبارية.

وأعلنت الحكومة البرازيلية حالة الطوارئ في المدينة لتسهيل عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.