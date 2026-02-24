تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

فيضان مأساوي في البرازيل... 22 قتيلاً ومئات المشردين

Lebanon 24
24-02-2026 | 16:00
فيضان مأساوي في البرازيل... 22 قتيلاً ومئات المشردين
لقي ما لا يقل عن 22 شخصاً مصرعهم نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البرازيل، وفق ما أفادت وكالة «رويترز».

وأوضحت إدارة الإطفاء في الولاية أن 16 شخصاً قتلوا في مدينة جويز دي فورا، بينما لقي ستة آخرون حتفهم في مدينة أوبا على بعد نحو 110 كيلومترات.

من جانبه، أعرب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تعازيه عبر حسابه على «إكس»، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تقديم المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم النازحين والمساهمة في إعادة الإعمار.

وأدت الأمطار إلى نزوح نحو 440 شخصاً في جويز دي فورا، مع حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أدت إلى تعليق الدراسة في المدارس. واستدعيت فرق متخصصة للبحث عن المفقودين والاستجابة للحوادث، حيث أُبلغ عن 45 شخصاً في عداد المفقودين بينهم أطفال، بحسب بوابة «جي 1» الإخبارية.

وأعلنت الحكومة البرازيلية حالة الطوارئ في المدينة لتسهيل عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

مواضيع ذات صلة
البرازيل: 14 قتيلا جراء أمطار غزيرة في بلدة جويز دي فورا
فيضان النهر الكبير يغمر سهل عكّار بالمياه
عشرات القتلى ومئات الجرحى في اليابان بسبب العواصف الثلجية
المدعية العامة في كندا: نحن أمام يوم مأساوي بعد حادث إطلاق النار
إيناسيو لولا دا سيلفا

لولا دا سيلفا

إعادة الإعمار

النازحين

دا سيلفا

البرازيل

جنوب شرق

رويترز

