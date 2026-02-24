تقديرات أمنية إسرائيلية: الهجوم على إيران "أمر محسوم وقريب جدًا"!

وعلى الرغم من الأزمات الداخلية التي تعاني منها إيران وضعف وضعها الحالي، إلا أن البلاد تملك قدرات عسكرية كبيرة قد تسمح لها بإلحاق أضرار بمصالح وحلفائها في المنطقة، وتعطيل الاقتصاد العالمي، وإشعال صراع طويل الأمد كرد على أي هجوم عسكري أميركي، بحسب مسؤولين وخبراء.ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، عن المسؤولين أن الرد الفعلي العسكري أصبح عنصرا أساسيا في تفكير الرئيس بشأن قصف طهران، خاصة في مناقشاته مع حلفائه في .ويرى مسؤولون سابقون ودبلوماسيون أن الرد الإيراني على أي عمل عسكري محتمل سيكون مختلفا تماما عن رد يونيو الماضي، خاصة إذا اعتقد الإيرانيون أن النظام مهدد بالسقوط.وأوضح خبراء أن إيران تملك 3 طرق للرد على الولايات المتحدة وحلفائها المحتملين: ضربات صاروخية، الهجمات عبر الوكلاء مثل والحوثيين، أو تنفيذ هجمات إرهابية حول العالم.ومن المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من المحادثات الدبلوماسية يوم الخميس، بحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية.وأشار المسؤولون إلى أن على إيران تقديم تنازلات كبيرة بشأن برنامجها النووي، بما في ذلك التخلي عن تخصيب اليورانيوم، لتفادي عمل عسكري أميركي محتمل.وذكرت تقارير صحفية أن يدرس مجموعة من الخيارات العسكرية في حال فشل الجهود الدبلوماسية، منها ضربات "محدودة" تصادف مواقع نووية وصاروخية، أو هجوم أوسع يهدف إلى إضعاف النظام أو إسقاطه. (سكاي نيوز)