Najib Mikati
عربي-دولي

CIA تنشر فيديو إرشادي للمعارضين الإيرانيين للتواصل بأمان

Lebanon 24
24-02-2026 | 16:26
CIA تنشر فيديو إرشادي للمعارضين الإيرانيين للتواصل بأمان
أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) دليلاً إرشادياً باللغة الفارسية يهدف إلى مساعدة المعارضين الإيرانيين على التواصل معها بشكل سري وآمن.

وتضمن الدليل، المصور على شكل فيديو، شرحاً للمراحل والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان سرية الاتصالات وحماية هوية المعارضين، في ظل تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

يهدف الفيديو إلى تقديم إرشادات دقيقة للمشاهدين حول كيفية التواصل مع الوكالة الأميركية من داخل إيران دون تعرضهم للخطر أو كشف هويتهم.

 

يقترح الفيديو على الراغبين في التواصل مع وكالة الاستخبارات المركزية استخدام جهاز محمول مؤقت (جهاز غير مُستخدم) وأحدث إصدار من متصفح الإنترنت المفضل لديهم.

كما ينصح الفيديو باستخدام وضع التصفح الخفي في المتصفح، ومسح سجل التصفح والجهاز بعد إجراء الاتصال.

ويحث الفيديو بشدة أي شخص يتواصل مع الوكالة من إيران على استخدام متصفح «تور» (Tor) أو شبكة افتراضية خاصة (VPN) لتشفير الاتصال، ويقدّم تعليمات حول كيفية استخدام «تور»، محذراً من أن زيارة موقع وكالة الاستخبارات المركزية ستكون مرئية للآخرين في حال عدم القيام بذلك.

وأخيراً، تؤكد وكالة المخابرات المركزية أنها ستراجع جميع الرسائل التي تتلقاها، على الرغم من أن عملية القيام بذلك قد تستغرق بعض الوقت، وتشير إلى أنها قد ترد على الرسائل أو لا ترد عليها، وستتخذ قرارها بناءً على تقييم الوضع الأمني للمعارض. 

 

