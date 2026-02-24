وعكة صحية مفاجئة تبعد ملك النرويج عن بلاده

أفاد في ، في بيان، بأن الملك هارالد (89 عاماً) نُقل إلى مستشفى، في تينيريفي ، حيث يعاني من عدوى وجفاف.

وأضاف أن الملك الذي كان يقضي عطلة خاصة مع زوجته سونيا، في حالة جيدة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس وزراء النرويج ‌يوناس جار ستوره ‌لهيئة الإذاعة النرويجية العامة (إن. آر. كيه) في خلال زيارة إلى : «أتمنى لملكنا الشفاء العاجل».

وقال إن الطبيب ‌الشخصي للملك سيسافر إلى تينيريفي لمساعدة الفريق الطبي ⁠هناك.

وكان ⁠الملك هارالد أُدخل المستشفى في عام 2024 بسبب عدوى في أثناء عطلة في ماليزيا، وحصل هناك على جهاز موقت لتنظيم ضربات القلب في أحد المستشفيات. ونُقل لاحقاً إلى النرويج حيث زُرع له جهاز دائم.

والملك هارالد أقدم ملك على قيد الحياة في ، وهو الشرفي للنرويج منذ عام 1991.