وعكة صحية مفاجئة تبعد ملك النرويج عن بلاده

أفاد القصر الملكي في النرويج، في بيان، بأن الملك هارالد (89 عاماً) نُقل إلى مستشفى، في جزيرة تينيريفي الإسبانية، حيث يعاني من عدوى وجفاف.
وأضاف أن الملك الذي كان يقضي عطلة خاصة مع زوجته الملكة سونيا، في حالة جيدة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره لهيئة الإذاعة النرويجية العامة (إن. آر. كيه) في خلال زيارة إلى أوكرانيا: «أتمنى لملكنا الشفاء العاجل».
وقال القصر إن الطبيب الشخصي للملك سيسافر إلى تينيريفي لمساعدة الفريق الطبي هناك.
وكان الملك هارالد أُدخل المستشفى في عام 2024 بسبب عدوى في أثناء عطلة في ماليزيا، وحصل هناك على جهاز موقت لتنظيم ضربات القلب في أحد المستشفيات. ونُقل لاحقاً إلى النرويج حيث زُرع له جهاز دائم.