في تركيا.. تحطم طائرة "إف 16" ومقتل الطيار

شهدت مدينة باليكيسير صباح الأربعاء حادث تحطم لطائرة "إف 16".



وذكرت تقارير محلية أن الطائرة سقطت قرب طريق "بورصة - إزمير" السريع، فيما توجهت سيارات إسعاف ودوريات أمنية فوراً إلى المكان.



وأظهرت لقطات مصورة تجمع أشخاص في موقع الحادث مع حطام متناثر على الأرض.



وقال حاكم المدينة "إحدى طائراتنا من سرب قاعدة باليكيسير الجوية التاسعة تحطمت خلال مهمة تدريبية قرابة الساعة 0050 وقد استشهد أحد طيارينا".



ولم تعلن السلطات بعد تفاصيل إضافية عن سبب التحطم أو احتمال وجود إصابات أخرى. (العربية)

