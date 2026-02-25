تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بريطانيا وفرنسا تغريان كييف بشأن الأسلحة النووية.. هذا ما أعلنته موسكو

Lebanon 24
25-02-2026 | 04:58
بريطانيا وفرنسا تغريان كييف بشأن الأسلحة النووية.. هذا ما أعلنته موسكو
بريطانيا وفرنسا تغريان كييف بشأن الأسلحة النووية.. هذا ما أعلنته موسكو photos 0
اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن لندن وباريس تتلاعبان بقضية الأسلحة النووية وتغريان نظام كييف.

ولفتت زاخاروفا في حديث اليوم الأربعاء لإذاعة "سبوتنيك" إلى المعلومات التي نشرها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية حول نية بريطانيا وفرنسا مساعدة أوكرانيا في الحصول على أسلحة نووية.

وتساءلت: "لمن تنشرون هذه الأنباء؟ ربما لأشخاص يدركون، على سبيل المثال، أن هيروشيما وناغازاكي قُصفتا من قِبل الولايات المتحدة التي أرسلت قواتها الجوية وألقت قنابل نووية، ويدركون الآثار المدمرة والمرعبة طويلة الأمد، لهذه الضربات".

وأضافت: "هل يُدرك هؤلاء، في رأيكم، بأن الخبر حول أن بريطانيا وفرنسا تحضران وتتلاعبان بالفعل، ليس بالخطاب، بل عمليا، بمسألة الأسلحة النووية، وأنهما تغريان نظام كييف؟".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24