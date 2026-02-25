تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بريطانيا وفرنسا تغريان كييف بشأن الأسلحة النووية.. هذا ما أعلنته موسكو
Lebanon 24
25-02-2026
|
04:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا أن
لندن
وباريس تتلاعبان بقضية الأسلحة النووية وتغريان نظام
كييف
.
ولفتت زاخاروفا في حديث اليوم الأربعاء لإذاعة "
سبوتنيك
" إلى المعلومات التي نشرها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية حول نية
بريطانيا
وفرنسا مساعدة
أوكرانيا
في الحصول على أسلحة نووية.
وتساءلت: "لمن تنشرون هذه الأنباء؟ ربما لأشخاص يدركون، على سبيل المثال، أن هيروشيما وناغازاكي قُصفتا من قِبل
الولايات المتحدة
التي أرسلت قواتها الجوية وألقت قنابل نووية، ويدركون الآثار المدمرة والمرعبة طويلة الأمد، لهذه الضربات".
وأضافت: "هل يُدرك هؤلاء، في رأيكم، بأن الخبر حول أن بريطانيا وفرنسا تحضران وتتلاعبان بالفعل، ليس بالخطاب، بل عمليا، بمسألة الأسلحة النووية، وأنهما تغريان نظام كييف؟".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا: مفاوضات السيطرة على السلاح النووي يجب أن تشمل بريطانيا وفرنسا
Lebanon 24
روسيا: مفاوضات السيطرة على السلاح النووي يجب أن تشمل بريطانيا وفرنسا
25/02/2026 16:29:48
25/02/2026 16:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا وفرنسا تستعدان سراً لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي.. وروسيا تُهدد
Lebanon 24
بريطانيا وفرنسا تستعدان سراً لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي.. وروسيا تُهدد
25/02/2026 16:29:48
25/02/2026 16:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما أعلنته رابطة المهني والتقني الرسمي بشأن الإضراب
Lebanon 24
هذا ما أعلنته رابطة المهني والتقني الرسمي بشأن الإضراب
25/02/2026 16:29:48
25/02/2026 16:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن اليورانيوم الإيراني.. هذا ما أعلنته الخارجية الروسية
Lebanon 24
بشأن اليورانيوم الإيراني.. هذا ما أعلنته الخارجية الروسية
25/02/2026 16:29:48
25/02/2026 16:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
أوكرانيا
سبوتنيك
النووي
فرنسا
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل: اعتقال طالب بعد تهديد نصي لرئيس الوزراء ووزير العدل
Lebanon 24
إسرائيل: اعتقال طالب بعد تهديد نصي لرئيس الوزراء ووزير العدل
09:20 | 2026-02-25
25/02/2026 09:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لوحة في مترو نيويورك تكشف تصاعد الغضب الشعبي!
Lebanon 24
لوحة في مترو نيويورك تكشف تصاعد الغضب الشعبي!
09:14 | 2026-02-25
25/02/2026 09:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعتقال والدها أندرو... أوّل إطلالة علنيّة للأميرة يوجيني وهكذا بدت (صور)
Lebanon 24
بعد إعتقال والدها أندرو... أوّل إطلالة علنيّة للأميرة يوجيني وهكذا بدت (صور)
09:04 | 2026-02-25
25/02/2026 09:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن موعد الضربة الأميركيّة على إيران... ماذا كشف الذكاء الإصطناعيّ؟
Lebanon 24
عن موعد الضربة الأميركيّة على إيران... ماذا كشف الذكاء الإصطناعيّ؟
09:00 | 2026-02-25
25/02/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول روسيّ: الغرب يُحوّل القطب الشمالي إلى ساحة مواجهة
Lebanon 24
مسؤول روسيّ: الغرب يُحوّل القطب الشمالي إلى ساحة مواجهة
08:55 | 2026-02-25
25/02/2026 08:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:20 | 2026-02-25
إسرائيل: اعتقال طالب بعد تهديد نصي لرئيس الوزراء ووزير العدل
09:14 | 2026-02-25
لوحة في مترو نيويورك تكشف تصاعد الغضب الشعبي!
09:04 | 2026-02-25
بعد إعتقال والدها أندرو... أوّل إطلالة علنيّة للأميرة يوجيني وهكذا بدت (صور)
09:00 | 2026-02-25
عن موعد الضربة الأميركيّة على إيران... ماذا كشف الذكاء الإصطناعيّ؟
08:55 | 2026-02-25
مسؤول روسيّ: الغرب يُحوّل القطب الشمالي إلى ساحة مواجهة
08:24 | 2026-02-25
مقتل مدنيين بقصف جوي استهدف قرية في غرب بورما
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 16:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 16:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 16:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24