بريطانيا وفرنسا تغريان كييف بشأن الأسلحة النووية.. هذا ما أعلنته موسكو



اعتبرت المتحدثة باسم ماريا زاخاروفا أن وباريس تتلاعبان بقضية الأسلحة النووية وتغريان نظام .



ولفتت زاخاروفا في حديث اليوم الأربعاء لإذاعة " " إلى المعلومات التي نشرها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية حول نية وفرنسا مساعدة في الحصول على أسلحة نووية.



وتساءلت: "لمن تنشرون هذه الأنباء؟ ربما لأشخاص يدركون، على سبيل المثال، أن هيروشيما وناغازاكي قُصفتا من قِبل التي أرسلت قواتها الجوية وألقت قنابل نووية، ويدركون الآثار المدمرة والمرعبة طويلة الأمد، لهذه الضربات".



وأضافت: "هل يُدرك هؤلاء، في رأيكم، بأن الخبر حول أن بريطانيا وفرنسا تحضران وتتلاعبان بالفعل، ليس بالخطاب، بل عمليا، بمسألة الأسلحة النووية، وأنهما تغريان نظام كييف؟".



