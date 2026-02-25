حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً (فيديو)

🔸أعنف حادث سير هذا العام في العراق
🔸شهد الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد وسوريا والأردن، قرب مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق، صباح اليوم الأربعاء، أعنف حادث سير لمجموعة من المركبات بسبب السرعة المفرطة، حسب وسائل إعلام محلية.
🔸وأسفر الحادث عن أكثر من 11 وفاة… pic.twitter.com/1s8UkRMVhw
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 25, 2026
