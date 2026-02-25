حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً (فيديو)

شهد الدولي الرابط بين وسوريا والأردن، قرب مدينة في غربي ، حادث سير كبير بين عدد من السيارات.



وأسفر الحادث عن أكثر من 11 وفاة بينهم 8 عناصر من الجيش ، بحسب ، و10 مصابين معظمهم في حالة خطرة. (سبوتنيك)

