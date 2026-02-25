ترامب يطالب بإقراره.. ما هو "قانون دليلة"؟

دعا الرئيس الأميركي ، الأربعاء، بتسريع إقرار تشريع جديد أطلق عليه "قانون "، وذلك في إطار حربه على الهجرة غير الشرعية في .



ويعود إطلاق هذا الاسم على التشريع المرتقب، إلى دليلة كولمان، الطفلة الأميركية التي كانت ضحية حادث سير مروع، وهي بعمر 5 سنوات، وذلك خلال شهر حزيران 2024.



وحينها، تسبب بالحادث سائق يعد من المهاجرين غير الشرعيين، كان يقود شاحنة ثقيلة في ولاية كاليفورنيا.





وتعرضت دليلة لإصابات خطيرة شملت إصابة دماغية وجلطات وأضرار جسدية طويلة المدى، وستحتاج إلى رعاية مدى الحياة، ما دفع الرئيس لاتخاذ قصتها حربة رئيسة في الحرب على الهجرة غير الشرعية.



واتخذ من قصة دليلة كولمان، التي تبلغ حالياً 7 سنوات، كدليل على المخاطر التي يربطها الرئيس بالهجرة غير الشرعية، واستغل خطاب "حالة الاتحاد" لتكون الحادثة وقوداً لحملته المتصاعدة على المهاجرين غير الشرعيين.



وجاء طلب ترامب الموجه للكونغرس، خلال إلقائه خطاباً عن "حالة الاتحاد"، مع مرور عام على توليه الولاية الرئاسية الثانية، والذي استعرض فيه إنجاز إدارته، وحطم خلاله الرقم القياسي لأطول خطاب "حالة اتحاد" المسجل باسم الرئيس الأسبق بيل كلينتون.



وقال ترامب في الخطاب، الذي ألقاه أمام المئات من نواب الحزبين والجمهوري، في مبنى "الكابيتول"، إن "كثيراً من المهاجرين غير الشرعيين، إن لم يكن معظمهم، لا يتحدثون الإنجليزية ولا يستطيعون قراءة حتى أبسط إشارات المرور".



وأضاف ترامب: "لهذا السبب، أدعو الليلة الكونغرس إلى إقرار ما سنسميه (قانون دليلة) الذي يمنع أي ولاية من منح رخص قيادة تجارية للمهاجرين غير الشرعيين".



وكانت دليلة حاضرة بين المدعوين لحضور خطاب الرئيس ترامب، برفقة والدها، الذي حملها على ذراعه لتحيي ترامب، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير من الحضور مع قصتها.



