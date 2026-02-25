تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يطالب بإقراره.. ما هو "قانون دليلة"؟

Lebanon 24
25-02-2026 | 06:58
A-
A+
ترامب يطالب بإقراره.. ما هو قانون دليلة؟
ترامب يطالب بإقراره.. ما هو قانون دليلة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، الكونغرس بتسريع إقرار تشريع جديد أطلق عليه "قانون دليلة"، وذلك في إطار حربه على الهجرة غير الشرعية في الولايات المتحدة.

ويعود إطلاق هذا الاسم على التشريع المرتقب، إلى دليلة كولمان، الطفلة الأميركية التي كانت ضحية حادث سير مروع، وهي بعمر 5 سنوات، وذلك خلال شهر حزيران 2024.

وحينها، تسبب بالحادث سائق يعد من المهاجرين غير الشرعيين، كان يقود شاحنة ثقيلة في ولاية كاليفورنيا.


وتعرضت دليلة لإصابات خطيرة شملت إصابة دماغية وجلطات وأضرار جسدية طويلة المدى، وستحتاج إلى رعاية مدى الحياة، ما دفع الرئيس لاتخاذ قصتها حربة رئيسة في الحرب على الهجرة غير الشرعية.

واتخذ ترامب من قصة دليلة كولمان، التي تبلغ حالياً 7 سنوات، كدليل على المخاطر التي يربطها الرئيس الجمهوري بالهجرة غير الشرعية، واستغل خطاب "حالة الاتحاد" لتكون الحادثة وقوداً لحملته المتصاعدة على المهاجرين غير الشرعيين.

وجاء طلب ترامب الموجه للكونغرس، خلال إلقائه خطاباً عن "حالة الاتحاد"، مع مرور عام على توليه الولاية الرئاسية الثانية، والذي استعرض فيه إنجاز إدارته، وحطم خلاله الرقم القياسي لأطول خطاب "حالة اتحاد" المسجل باسم الرئيس الأسبق بيل كلينتون. 

وقال ترامب في الخطاب، الذي ألقاه أمام المئات من نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في مبنى "الكابيتول"، إن "كثيراً من المهاجرين غير الشرعيين، إن لم يكن معظمهم، لا يتحدثون الإنجليزية ولا يستطيعون قراءة حتى أبسط إشارات المرور".

وأضاف ترامب: "لهذا السبب، أدعو الليلة الكونغرس إلى إقرار ما سنسميه (قانون دليلة) الذي يمنع أي ولاية من منح رخص قيادة تجارية للمهاجرين غير الشرعيين".

وكانت دليلة حاضرة بين المدعوين لحضور خطاب الرئيس ترامب، برفقة والدها، الذي حملها على ذراعه لتحيي ترامب، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير من الحضور مع قصتها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحملة على الحكومة تتصاعد بعد اقرار مشروع قانون "الفجوة المالية"
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة رعاية السجناء تطالب بتسريع المحاكمات وإقرار قانون العفو العام
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب واشنطن بـ"دليل على حياة مادورو" بعد الهجوم الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رضا بهلوي يطالب ترامب بتدخل عسكري "عاجل" في إيران
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الديمقراطي

الكونغرس

الجمهوري

ديمقراطي

دونالد

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:05 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
10:49 | 2026-02-25
Lebanon24
10:47 | 2026-02-25
Lebanon24
10:32 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24