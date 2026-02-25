إيران بين التهديد والدبلوماسية… تحذيرات أميركية وتلميحات للتفاوض

حذّر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ثون من مهاجمة حلفاءَ للولايات المتحدة في .وقال ثون، في تصريح نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء: "يجب أن نكون على دراية بقدرة ضرب حلفائنا في المنطقة".ومع ذلك رأى ثون أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران إذا جاءت للتفاوض.وكان الرئيس قال في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، إن إيران تعمل على تطوير صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية، وتهديد ، والقواعد الأمريكية في الخارج.وأضاف أن حذرت إيران من أي محاولات مستقبلية لإعادة بناء برنامج أسلحتها، خاصة النووية.