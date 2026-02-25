تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إيران بين التهديد والدبلوماسية… تحذيرات أميركية وتلميحات للتفاوض
Lebanon 24
25-02-2026
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ثون من مهاجمة
إيران
حلفاءَ للولايات المتحدة في
الشرق الأوسط
.
وقال ثون، في تصريح نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء: "يجب أن نكون على دراية بقدرة
إيران على
ضرب حلفائنا في المنطقة".
ومع ذلك رأى ثون أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران إذا جاءت
طهران
للتفاوض.
وكان الرئيس
دونالد ترامب
قال في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، إن إيران تعمل على تطوير صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية، وتهديد
أوروبا
، والقواعد الأمريكية في الخارج.
وأضاف أن
واشنطن
حذرت إيران من أي محاولات مستقبلية لإعادة بناء برنامج أسلحتها، خاصة النووية.
تابع
