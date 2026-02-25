هذا هو شرط ترامب بشأن إيران.. مسؤول كبير يتحدّث

قال مسؤولون أميركيون إنّ الرئيس الأميركي ، قد يكونُ منفتحاً على "تخصيب اليورانيوم" بشكل رمزي في ، وذلك إذا ثبت أن الإيرانيين لن يطوروا سلاحاً نووياً.



ويقول مسؤولون أميركيون إنَّ الإيرانيين يتعرضون لضغوط كبيرة من الوسطاء - عُمان وقطر ومصر وتركيا - للتوصل إلى اتفاق مع يمنع نشوب حرب. لكن العديد من المسؤولين في والمنطقة ما زالوا متشككين في استعداد الإيرانيين للارتقاء إلى مستوى المعايير العالية التي وضعها .





وبحسب موقع "آكسيوس"، فقد قال مصدر مطلع إن القيادة السياسية في إيران "وافقت" على الاقتراح، لكن لم يتضح ما إذا كان الإيرانيون قد قدموه بالفعل إلى الولايات المتحدة.





من ناحيته، كشف مبعوث ، ستيف ويتكوف، أن إدارة الرئيس الأميركي ترامب تشترط أن يكون أي اتفاق نووي جديد مع إيران ساريا إلى أجل غير مسمّى، من دون "بنود انقضاء" ( sunset provisions) تحدد انتهاء القيود بعد فترة زمنية، وذلك قبيل جولة مفاوضات مرتقبة في جنيف يُنظر إليها كمحطة حاسمة.





ونقلت "أكسيوس" عن ويتكوف، خلال لقاء خاص في واشنطن، إن نقطة الانطلاق في التفاوض هي غياب أي سقف زمني للقيود على البرنامج ، مؤكداً أن واشنطن تريد التزاماً دائماً.



