لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
هذا هو شرط ترامب بشأن إيران.. مسؤول كبير يتحدّث
Lebanon 24
25-02-2026
|
13:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤولون أميركيون إنّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، قد يكونُ منفتحاً على "تخصيب اليورانيوم" بشكل رمزي في
إيران
، وذلك إذا ثبت أن الإيرانيين لن يطوروا سلاحاً نووياً.
ويقول مسؤولون أميركيون إنَّ الإيرانيين يتعرضون لضغوط كبيرة من الوسطاء - عُمان وقطر ومصر وتركيا - للتوصل إلى اتفاق مع
الولايات المتحدة
يمنع نشوب حرب. لكن العديد من المسؤولين في
واشنطن
والمنطقة ما زالوا متشككين في استعداد الإيرانيين للارتقاء إلى مستوى المعايير العالية التي وضعها
ترامب
.
وبحسب موقع "آكسيوس"، فقد قال مصدر مطلع إن القيادة السياسية في إيران "وافقت" على الاقتراح، لكن لم يتضح ما إذا كان الإيرانيون قد قدموه بالفعل إلى الولايات المتحدة.
من ناحيته، كشف مبعوث
البيت الأبيض
، ستيف ويتكوف، أن إدارة الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب تشترط أن يكون أي اتفاق نووي جديد مع إيران ساريا إلى أجل غير مسمّى، من دون "بنود انقضاء" ( sunset provisions) تحدد انتهاء القيود بعد فترة زمنية، وذلك قبيل جولة مفاوضات مرتقبة في جنيف يُنظر إليها كمحطة حاسمة.
ونقلت "أكسيوس" عن ويتكوف، خلال لقاء خاص في واشنطن، إن نقطة الانطلاق في التفاوض هي غياب أي سقف زمني للقيود على البرنامج
النووي
الإيراني
، مؤكداً أن واشنطن تريد التزاماً دائماً.
