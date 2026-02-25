تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هذا هو شرط ترامب بشأن إيران.. مسؤول كبير يتحدّث

Lebanon 24
25-02-2026 | 13:32
هذا هو شرط ترامب بشأن إيران.. مسؤول كبير يتحدّث
قال مسؤولون أميركيون إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد يكونُ منفتحاً على "تخصيب اليورانيوم" بشكل رمزي في إيران، وذلك إذا ثبت أن الإيرانيين لن يطوروا سلاحاً نووياً.
 
 
ويقول مسؤولون أميركيون إنَّ الإيرانيين يتعرضون لضغوط كبيرة من الوسطاء - عُمان وقطر ومصر وتركيا - للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يمنع نشوب حرب. لكن العديد من المسؤولين في واشنطن والمنطقة ما زالوا متشككين في استعداد الإيرانيين للارتقاء إلى مستوى المعايير العالية التي وضعها ترامب.


وبحسب موقع "آكسيوس"، فقد قال مصدر مطلع إن القيادة السياسية في إيران "وافقت" على الاقتراح، لكن لم يتضح ما إذا كان الإيرانيون قد قدموه بالفعل إلى الولايات المتحدة.


من ناحيته، كشف مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشترط أن يكون أي اتفاق نووي جديد مع إيران ساريا إلى أجل غير مسمّى، من دون "بنود انقضاء" ( sunset provisions) تحدد انتهاء القيود بعد فترة زمنية، وذلك قبيل جولة مفاوضات مرتقبة في جنيف يُنظر إليها كمحطة حاسمة.


 ونقلت "أكسيوس" عن ويتكوف، خلال لقاء خاص في واشنطن، إن نقطة الانطلاق في التفاوض هي غياب أي سقف زمني للقيود على البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن واشنطن تريد التزاماً دائماً.

 
مواضيع ذات صلة
أي بي سي عن مسؤول إسرائيلي: روبيو تحدث مع نتنياهو بشأن الأحداث الجارية في إيران
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 23:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول سعودي كبير لفرانس برس: السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 23:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس: مسؤول حكومي إقليمي رفيع المستوى يبلغ إيران بأن ترامب جاد بشأن التهديد بشن هجوم
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 23:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تعلن: هذا ما قرره ترامب بشأن إيران
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 23:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البيت الأبيض

دارة الرئيس

الإيراني

دونالد

واشنطن

التزام

