بعد سرقة مجوهرات التاج الفرنسي.. ماكرون يوافق على استقالة مديرة اللوفر

قبل ، اليوم الأربعاء، استقالة مديرة متحف اللوفر لورانس دي كار من منصبها، على خلفية موجة انتقادات واسعة أعقبت عملية سرقة وُصفت بالمحرجة لمجوهرات التاج الفرنسي.





وأُعلن عن الاستقالة في بيان صادر عن المكتب الرئاسي، أشار إلى أن ماكرون أثنى على خطوة دي كار، معتبرًا إياها "تصرفًا مسؤولًا" في مرحلة يتطلب فيها أكبر متحف في العالم أجواء من الهدوء ودفعة جديدة قوية لتنفيذ مشاريع كبرى، تشمل تعزيز الإجراءات الأمنية وتحديث المتحف، إلى جانب مبادرات أخرى.





وفي تشرين الأول الماضي، استغرق اللصوص أقل من ثماني دقائق لسرقة قطع من مجوهرات التاج بلغت قيمتها 88 مليون (102 مليون دولار) في عطلة نهاية أسبوع في المتحف الذي يرتاده أكبر عدد من الزائرين على مستوى العالم، الأمر الذي تسبب في صدمة عالمية.





منذ عملية السطو التي صدمت العالم، واجهت لورانس دي كار ضغوطا وانتقادات لاذعة، خاصة عند مثولها مرتين أمام أعضاء لجنة في .





وكانت قد نبهت إلى الحالة المتدهورة التي يعاني منها، وإلى الثغرات الأمنية التي يتخللها.





ولم يتبق للورانس سوى 6 أشهر على انتهاء ولايتها الأولى التي دامت 5 سنوات، وكان يعتقد أنها ستستمر في منصبها حتى سبتمبر 2026 غير أنها اختارت التنحي. (سكاي نيوز)

