تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"فلسطين أكشن" بين حظر الحكومة البريطانية وحرية التعبير

Lebanon 24
25-02-2026 | 13:40
A-
A+

فلسطين أكشن بين حظر الحكومة البريطانية وحرية التعبير
فلسطين أكشن بين حظر الحكومة البريطانية وحرية التعبير photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حصلت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، على إذن بالطعن في حكم قضائي بعدم قانونية حظرها حركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين باعتبارها منظمة إرهابية، وفقًا لوكالة"رويترز".

وحظرت الحكومة "فلسطين أكشن" في تموز، بعد أن لجأت على نحو متزايد إلى "العمل المباشر" ضد شركات دفاعية مرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، فقد كانت غالبا ما تغلق المداخل أو ترشّ الطلاء الأحمر.

وقضت محكمة لندن العليا هذا الشهر بأن الحظر غير قانوني، لكنها منحت اليوم الأربعاء وزارة الداخلية البريطانية الإذن بالطعن في حكمها، قائلة إن الحظر سيظل ساريا لحين البت في الاستئناف.

وفي 13 شباط الماضي، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود عزمها الطعن في حكم المحكمة العليا في لندن، قائلة في بيان: "أشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة وأختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة الإرهابية غير متناسب". 

واستندت المحكمة العليا إلى سببين من أسباب الطعن. وقالت القاضية فيكتوريا شارب في حكمها: "أدى الحظر إلى انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع".

وأضافت أن الحظر سيظل ساريا لإتاحة الفرصة لمحامي الطرفين لمخاطبة المحكمة بشأن الخطوات التالية. 

وجاء حظر "فلسطين أكشن" بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو حزيران، فقد ألحق نشطاء من الحركة أضرارا بطائرتين، وهو عمل وصفه رئيس الوزراء كير ستارمر بأنه "شائن".

وذهب محامو هدى عموري، التي شاركت في تأسيس "فلسطين أكشن" عام 2020، في جلسة انعقدت العام الماضي، إلى أن هذا الإجراء يُعدّ تقييدا استبداديا لحق التظاهر.

وأثار الحكم الصادر هذا الشهر تساؤلات حيال ملاحقة مئات الأشخاص الذين وُجهت إليهم تهم لحملهم لافتات داعمة للحركة، ودفع شرطة العاصمة لندن إلى إعلان أنها ستركز على جمع الأدلة بدلا من تنفيذ اعتقالات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن المحكمة العليا في لندن: قرار حظر فلسطين أكشن باعتبارها منظمة إرهابية غير قانوني
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 23:01:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"فلسطين أكشن" تنتصر قضائيًا في لندن
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 23:01:13 Lebanon 24 Lebanon 24
التحقير وحريّة التعبير في المواثيق الدوليّة والقانون اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 23:01:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن المحكمة العليا في لندن: قرار حظر منظمة "فلسطين أكشن" باعتبارها منظمة إرهابية غير قانوني
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 23:01:13 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

الاستئناف

البريطاني

بريطانيا

إسرائيل

فلسطين

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-25
Lebanon24
15:33 | 2026-02-25
Lebanon24
14:11 | 2026-02-25
Lebanon24
13:50 | 2026-02-25
Lebanon24
13:32 | 2026-02-25
Lebanon24
13:18 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24