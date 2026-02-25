"فلسطين أكشن" بين حظر الحكومة البريطانية وحرية التعبير

حصلت الحكومة ، اليوم الأربعاء، على إذن بالطعن في حكم قضائي بعدم قانونية حظرها حركة " أكشن" المؤيدة للفلسطينيين باعتبارها منظمة إرهابية، وفقًا لوكالة" ".



وحظرت الحكومة "فلسطين أكشن" في ، بعد أن لجأت على نحو متزايد إلى "العمل المباشر" ضد شركات دفاعية مرتبطة بإسرائيل في ، فقد كانت غالبا ما تغلق المداخل أو ترشّ الطلاء الأحمر.



وقضت محكمة هذا الشهر بأن الحظر غير قانوني، لكنها منحت اليوم الأربعاء البريطانية الإذن بالطعن في حكمها، قائلة إن الحظر سيظل ساريا لحين البت في .



وفي 13 شباط الماضي، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود عزمها الطعن في حكم المحكمة العليا في لندن، قائلة في بيان: "أشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة وأختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة الإرهابية غير متناسب".



واستندت المحكمة العليا إلى سببين من أسباب الطعن. وقالت القاضية فيكتوريا شارب في حكمها: "أدى الحظر إلى انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع".



وأضافت أن الحظر سيظل ساريا لإتاحة الفرصة لمحامي الطرفين لمخاطبة المحكمة بشأن الخطوات التالية.



وجاء حظر "فلسطين أكشن" بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي في يونيو حزيران، فقد ألحق نشطاء من الحركة أضرارا بطائرتين، وهو عمل وصفه رئيس الوزراء كير ستارمر بأنه "شائن".



وذهب محامو هدى عموري، التي شاركت في تأسيس "فلسطين أكشن" عام 2020، في جلسة انعقدت العام الماضي، إلى أن هذا الإجراء يُعدّ تقييدا استبداديا لحق التظاهر.



وأثار الحكم الصادر هذا الشهر تساؤلات حيال ملاحقة مئات الأشخاص الذين وُجهت إليهم تهم لحملهم لافتات داعمة للحركة، ودفع شرطة العاصمة لندن إلى إعلان أنها ستركز على جمع الأدلة بدلا من تنفيذ اعتقالات.



