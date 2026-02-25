وفد إيراني برئاسة عراقجي يصل جنيف

أعلنت الإیرانية مساء اليوم الأربعاء، أن الوزير وصل على رأس وفد سياسي وتقني لإجراء جولة محادثات مع .



وذكرت أن الوفد المفاوض سيلتقي الليلة في جنيف وزير خارجية لمناقشة رفع والملف .



Advertisement