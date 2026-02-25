عبدالله بن زايد يجري مباحثات مع نائب الرئيس الأميركي في واشنطن

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، مع جي دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة، خلال زيارة عمل يقوم بها إلى واشنطن. وشهد اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، والاستثمار، والتجارة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على الاستمرار في العمل مع الولايات المتحدة لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز التنمية المستدامة لشعبيهما. وأشار إلى أن العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين تمثل أساساً قوياً للتعاون في مجالات جديدة، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، مشدداً على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين الطرفين لتعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ قيم السلام والتعايش.