عبدالله بن زايد يجري مباحثات مع نائب الرئيس الأميركي في واشنطن

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل ، نائب ووزير الخارجية ، مع جي دي فانس، ، خلال زيارة عمل يقوم بها إلى .



وشهد اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين والولايات المتحدة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، والاستثمار، والتجارة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة على الاستمرار في العمل مع الولايات المتحدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز التنمية المستدامة لشعبيهما.

وأشار إلى أن العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين تمثل أساساً قوياً للتعاون في مجالات جديدة، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، مشدداً على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين الطرفين لتعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ قيم السلام والتعايش.