تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عبدالله بن زايد يجري مباحثات مع نائب الرئيس الأميركي في واشنطن

Lebanon 24
25-02-2026 | 16:01
A-
A+
عبدالله بن زايد يجري مباحثات مع نائب الرئيس الأميركي في واشنطن
عبدالله بن زايد يجري مباحثات مع نائب الرئيس الأميركي في واشنطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، مع جي دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة، خلال زيارة عمل يقوم بها إلى واشنطن.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، والاستثمار، والتجارة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على الاستمرار في العمل مع الولايات المتحدة لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز التنمية المستدامة لشعبيهما.

وأشار إلى أن العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين تمثل أساساً قوياً للتعاون في مجالات جديدة، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، مشدداً على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين الطرفين لتعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ قيم السلام والتعايش.

 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كبير المفاوضين الأوكرانيين: أجرينا مباحثات مع واشنطن خلال اليومين الماضيين تناولت الضمانات الأمنية وآليات تنفيذها
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: أجريت مناقشات إيجابية مع نائب رئيس وزراء الصين
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله بن زايد وعبدالعاطي يبحثان العلاقات وملف غزة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يجري بعد قليل مباحثات مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي بشأن إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

دولة الإمارات

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

نائب الرئيس

الإماراتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-02-25
Lebanon24
16:45 | 2026-02-25
Lebanon24
16:31 | 2026-02-25
Lebanon24
16:18 | 2026-02-25
Lebanon24
16:03 | 2026-02-25
Lebanon24
16:00 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24