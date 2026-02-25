تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"الأميركيون تحت الرقابة".. مصدر أمني إيراني يحذر
Lebanon 24
25-02-2026
|
16:31
photos
نقلت قناة "
الجزيرة
" عن مصدر أمني إيراني قوله إن "التحركات الأميركية في المنطقة تخضع للمراقبة الكاملة من قِبَل
طهران
، بما في ذلك حشد الطائرات المقاتلة في القواعد الموجودة
في الأردن
".
وأوضح المصدر أن التحركات الأميركية في المنطقة في الوقت الحالي، تنقسم إلى نوعين، أولها ذو طابع عملياتي، فيما يندرج النوع الآخر ضمن التحركات الروتينية.
وأكد أن "سيناريوهات المواجهة الأميركية -
الإيرانية
ستكون مركّبة وواسعة النطاق"، مشيراً إلى أن "
إيران
تضع الدبلوماسية مع دول المنطقة في سُلّم أولوياتها، وتأمل ألا تسمح هذه الدول للولايات المتحدة باستغلال أراضيها".
ومن المقرَّر أن تلتقي إيران والولايات المتحدة -يوم الخميس- في جنيف ضمن محادثات الجولة الثالثة التي تجري بوساطة عُمانية.
وتطالب
الولايات المتحدة
إيران بالوقف الكامل لأنشطتها لتخصيب اليورانيوم، ونقل اليورانيوم المخصَّب إلى خارج البلاد، وتلوّح باستخدام القوة العسكرية ضدها.
وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها
إسرائيل
إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول طهران إن برنامجها مصمَّم للأغراض السلمية بما فيها توليد الكهرباء.
وترى طهران أن
واشنطن
وتل أبيب تختلقان ذرائع للتدخل بهدف تغيير النظام
الإيراني
، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى ولو كان محدوداً.
(الجزيرة نت)
الولايات المتحدة
الإيرانية
في الأردن
دبلوماسي
الإيراني
إسرائيل
الجزيرة
تل أبيب
