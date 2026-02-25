"الأميركيون تحت الرقابة".. مصدر أمني إيراني يحذر

نقلت قناة " " عن مصدر أمني إيراني قوله إن "التحركات الأميركية في المنطقة تخضع للمراقبة الكاملة من قِبَل ، بما في ذلك حشد الطائرات المقاتلة في القواعد الموجودة ".





وأوضح المصدر أن التحركات الأميركية في المنطقة في الوقت الحالي، تنقسم إلى نوعين، أولها ذو طابع عملياتي، فيما يندرج النوع الآخر ضمن التحركات الروتينية.





وأكد أن "سيناريوهات المواجهة الأميركية - ستكون مركّبة وواسعة النطاق"، مشيراً إلى أن " تضع الدبلوماسية مع دول المنطقة في سُلّم أولوياتها، وتأمل ألا تسمح هذه الدول للولايات المتحدة باستغلال أراضيها".





ومن المقرَّر أن تلتقي إيران والولايات المتحدة -يوم الخميس- في جنيف ضمن محادثات الجولة الثالثة التي تجري بوساطة عُمانية.





وتطالب إيران بالوقف الكامل لأنشطتها لتخصيب اليورانيوم، ونقل اليورانيوم المخصَّب إلى خارج البلاد، وتلوّح باستخدام القوة العسكرية ضدها.





وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول طهران إن برنامجها مصمَّم للأغراض السلمية بما فيها توليد الكهرباء.





وترى طهران أن وتل أبيب تختلقان ذرائع للتدخل بهدف تغيير النظام ، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى ولو كان محدوداً. (الجزيرة نت)