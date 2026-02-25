تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تطور جديد.. "مشاورات مغلقة" في البنتاغون بشأن إيران

Lebanon 24
25-02-2026 | 16:45
A-
A+
تطور جديد.. مشاورات مغلقة في البنتاغون بشأن إيران
تطور جديد.. مشاورات مغلقة في البنتاغون بشأن إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن"، الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كاين أعدّ خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الخيارات العسكرية تحسبا لاحتمال توجيه ضربة إلى إيران.
 

واستدعى كاين بشكل غير معلن عدداً من كبار قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية إلى مكتبه لإجراء مشاورات مغلقة.


وبحسب المصادر، فإن هذه الاجتماعات عُقدت بعيداً عن الصيغة التقليدية التي تناقش فيها العمليات الحساسة داخل قاعة الاجتماعات السرية في مقر وزارة الحرب الأميركية المعروفة باسم "تانك".


وأشارت المصادر إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تضع مسألة منع تسريب المعلومات في صدارة أولوياتها، فضّلت تجنّب عقد اجتماع موسّع ومفاجئ في مركز القيادة الدفاعية، لما قد يثيره ذلك من شبهات وتساؤلات داخل المؤسسة وخارجها.


ووفقاً للمصادر ذاتها، عُرف عن كاين ميله إلى العمل بسرية مشددة، وهو ما انعكس على طريقة إدارة النقاشات المتعلقة بإيران.


وأوضحت المصادر أن رئيس هيئة الأركان كان صريحاً خلال تلك الاجتماعات سواء في مكتبه أو في لقاءات أخرى داخل البنتاغون بشأن التحفظات المرتبطة بإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق.


ونقل المطلعون على الاجتماعات أن كاين شدد على تعقيدات أي عملية محتملة ضد إيران، من حيث حجمها واتساع نطاقها، إضافة إلى المخاطر العملياتية واحتمال وقوع خسائر في صفوف القوات الأميركية.


واعتبر كاين، بحسب المصادر، أن أي قرار من هذا النوع يتطلب تقييما دقيقا للكلفة العسكرية والاستراتيجية، في ضوء السيناريوهات المحتملة للتصعيد الإقليمي وتداعياته على المصالح الأميركية.


وتعكس هذه التحركات مستوى الحساسية الذي يحيط بالملف الإيراني داخل دوائر صنع القرار العسكري، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن طبيعة الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية في واشنطن. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يعقد غدا مشاورات أمنية بشأن إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: البنتاغون أبدى قلقه بشأن حملة عسكرية مطولة ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قاعدة حامات العسكرية "محمية أميركية مغلقة"!
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تعلن محيط مخيم الهول "منطقة أمنية مغلقة"
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 00:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

سكاي نيوز

الإيراني

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-02-25
Lebanon24
16:31 | 2026-02-25
Lebanon24
16:18 | 2026-02-25
Lebanon24
16:03 | 2026-02-25
Lebanon24
16:01 | 2026-02-25
Lebanon24
16:00 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24