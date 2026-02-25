أثناء النوم.. أب يخنق طفلته الرضيعة ويقتلها!

ذكرت صحيفة "كورييري " أن حادثًا مأساويًا وقع في بلدية ريتي، حيث انقلب أب عن طريق الخطأ أثناء النوم على جسد طفلته الرضيعة البالغة من العمر 10 أشهر، مما أعاق تنفسها.



وأفاد الرجل أنه عند استيقاظه وجد ابنته زرقاء اللون غير قادرة على التنفس، فاتصل فورًا بخدمات الطوارئ.



وصل المسعفون بسرعة ونقلوا الطفلة في حالة حرجة إلى في روما، حيث وصلت صباح الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الأطباء حاولوا إنقاذ حياتها لمدة ثلاثة أيام، لكن توقف القلب لفترة طويلة أدى إلى تلف دماغي لا رجعة فيه، ولم يتمكنوا من إنقاذها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الأب سيواجه أي اتهامات جنائية نتيجة الحادث. (روسيا اليوم)