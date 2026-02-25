عراقجي يعرض على البوسعيدي بنود اتفاق "محتمل" مع واشنطن

أفادت وكالة " "، بأن عباس عراقجي عرض على نظيره العُماني بدر البوسعيدي في جنيف، مساء الأربعاء، بنود اتفاق محتمل بشأن رفع والقضايا النووية.



ووصل الوفد الإيراني المفاوض مساء الأربعاء إلى جنيف بروح من التفاؤل، عشية جولة ثالثة من المحادثات مع ، على الرغم من اتهام الرئيس بمواصلة طموحاتها النووية "الشريرة".



وأبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأربعاء تفاؤلا إزاء المباحثات مع ، متحدثا عن "أفق واعد"، ومعربا عن أمله بأن يتم "تجاوز حالة "اللاحرب واللاسلم".



وكان عراقجي قد قال الثلاثاء إن "الاتفاق في متناول اليد" متحدثا عن "فرصة تاريخية".

