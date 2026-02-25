تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
عراقجي يعرض على البوسعيدي بنود اتفاق "محتمل" مع واشنطن
Lebanon 24
25-02-2026
|
16:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "
إيرنا
"، بأن
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي عرض على نظيره العُماني بدر البوسعيدي في جنيف، مساء الأربعاء، بنود اتفاق محتمل بشأن رفع
العقوبات
والقضايا النووية.
ووصل الوفد الإيراني المفاوض مساء الأربعاء إلى جنيف بروح من التفاؤل، عشية جولة ثالثة من المحادثات مع
الأميركيين
، على الرغم من اتهام الرئيس
دونالد ترامب
طهران
بمواصلة طموحاتها النووية "الشريرة".
وأبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأربعاء تفاؤلا إزاء المباحثات مع
الولايات المتحدة
، متحدثا عن "أفق واعد"، ومعربا عن أمله بأن يتم "تجاوز حالة "اللاحرب واللاسلم".
وكان عراقجي قد قال الثلاثاء إن "الاتفاق في متناول اليد" متحدثا عن "فرصة تاريخية".
