جولة ثالثة من المفاوضات الإيرانية الأميركية اليوم.. هل تكون الفرصة الاخيرة؟

أعلنت الخارجية انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين والولايات المتحدة بلقاء وزير خارجية إيران عباس عراقجي نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في جنيف قبل جولة المفاوضات المقرر اليوم الخميس مع أميركا.



وذكرت وكالة إيرنا أن عراقجي استعرض بنود مقترح إيران للاتفاق وناقش مع نظيره العماني اللمسات الأخيرة للمحادثات.



قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن الإدارة الأميركية تطالب بأن يظل أي اتفاق نووي مع إيران ساريا إلى أجل غير مسمى.

وأضاف ويتكوف أنه خلال المحادثات النووية الحالية، هناك قضيتان رئيسيتان هما قدرة تخصيب اليورانيوم ومصير مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب الحالي.



وعشية المفاوضات مع أميركا وبعد وصول وفد التفاوض برئاسة عباس عراقجي إلى جنيف، وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسائل إيجابية تؤكد رغبة بلاده بالتوصل لاتفاق.



وقال بزشكيان إن إيران ترى أن هناك آفاقا واعدة من المفاوضات غير المباشرة مع أميركا، وأضاف أن بلاده تحاول بتوجيهات من المرشد تجاوز مرحلة اللاسلم واللاحرب الاستنزافية.



وقد يشكل اجتماع جنيف فرصة حاسمة وربما أخيرة لتحقيق اختراق ، إذ ستؤثر الرسالة التي سينقلها ويتكوف وكوشنر إلى بعد اللقاء بشكل كبير على قراره إما مواصلة المحادثات أو الانتقال إلى خيار عسكري.



وأطلق الرئيس الأميركي حملة لتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني. وأرسل قوات عسكرية أميركية إلى وحذر من احتمال شن هجوم إذا لم تتوصل إلى اتفاق لحل النزاع الأمد حول برنامجها النووي.