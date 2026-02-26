تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

طائرات "شبح" أميركية إلى إسرائيل.. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
26-02-2026 | 00:37
طائرات شبح أميركية إلى إسرائيل.. تقرير يكشف التفاصيل
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة أرسلت مقاتلات متطورة من طراز إف-22 إلى إسرائيل، في خطوة غير مسبوقة، لنشر طائرات قتالية على أراضيها استعدادا لاحتمال تنفيذ مهام عسكرية في حال تصاعد التوتر مع إيران.


وأوضحت الصحيفة أن نشر هذه المقاتلات هذا الأسبوع يمنح واشنطن قدرة أكبر على حماية الأراضي الإسرائيلية والقوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط من أي رد محتمل، إذا مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تهديداته بتوجيه ضربات إلى البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، كما يعزز في الوقت نفسه القدرة على تنفيذ عمليات هجومية عند الضرورة.
وأظهرت بيانات تتبع الرحلات ومقاطع فيديو متداولة أن هذه هي المرة الأولى التي يُرصد فيها نشر هذا الطراز المتقدم خارج الأراضي الأميركية في ظل ظروف توتر إقليمي، وهو أمر لافت نظرا لأن هذه المقاتلات لا تُصدَّر إلى أي دولة، وتُستخدم حصرا في العمليات العسكرية التابعة لواشنطن.

ووفق المعطيات المتاحة، رُصدت 12 مقاتلة تقلع من مقرها المؤقت في بريطانيا، وقد وصل بعضها بالفعل إلى إسرائيل. ووصف مسؤولون أميركيون هذه التحركات بأنها مناورات عسكرية حساسة، وهو ما دفعهم إلى الامتناع عن كشف هوياتهم أثناء الحديث عنها.

ورغم أن مواقع تتبع الرحلات العامة لم تُظهر مسار الطائرات مباشرة نحو الشرق الأوسط، فإن خطوط سير طائرات الدعم المرافقة أكدت تحركها الفعلي باتجاه المنطقة. وبحسب بيانات راجعتها صحيفة نيويورك تايمز، فقد عبرت الطائرات أجواء البحر الأبيض المتوسط بعد ظهر الثلاثاء.
 
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

بريطانيا

