تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إقالة مدير هيئة الأركان الأميركية

Lebanon 24
26-02-2026 | 01:21
A-
A+
إقالة مدير هيئة الأركان الأميركية
إقالة مدير هيئة الأركان الأميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت 3 مصادر مطلعة عن إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأميركية فريد كاتشر.

وأكد متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، جوزيف هولستيد، أن كاتشر سيعود للخدمة في البحرية الأميركية، دون أن يذكر سبب الإقالة، وفق ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الخميس.

فيما أفاد أحد المصادر أنه لم يكن الشخص المناسب لهذا المنصب.

مع ذلك، لم توضح المصادر ما إذا كان هناك سبب محدد وراء القرار.

دعم أساسي
يشار إلى أن مدير هيئة الأركان المشتركة يقدم دعماً أساسياً لرئيس الأركان، ويعتبر منصبه من أهم المناصب القيادية في البنتاغون، وغالباً ما يفضي لترقيات رفيعة المستوى، بما في ذلك الإشراف على القيادات القتالية.

وقبل توليه المنصب، شغل كاتشر مناصب عديدة كضابط الحرب السطحية، من بينها قيادة الأسطول السابع التابع للبحرية الأميركية والمتمركز في اليابان. كما قاد الأكاديمية البحرية الأميركية، وكان قائد المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس ستوكديل". ويحمل شهادة الماجستير من كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد.

تأتي تلك التطورات في وقت يستعد فيه الجيش الأميركي لتعزيز وجوده بشكل كبير في المنطقة، تمهيداً لشن ضربات محتملة ضد إيران، إذا ما صدرت الأوامر بذلك من الرئيس دونالد ترامب.

فيما ستعقد واشنطن وطهران محادثات في جنيف اليوم الخميس بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهي مفاوضات تعتبرها الولايات المتحدة حاسمة لتجنب نشوب صراع.

وكان ترامب تطرق بإيجاز إلى التوترات مع إيران في خطابه أمام الكونغرس يوم الثلاثاء الماضي، قائلاً إنه يفضل حل المشكلة عبر الدبلوماسية، لكنه شدد في الوقت عينه على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تولى منصبه في كانون الأول الماضي.. إقالة مدير هيئة الأركان الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر مطلعة: إقالة نائب الأدميرال فريد كاتشر من منصب مدير هيئة الأركان المشتركة الاميركية والذي شغله في كانون الاول
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر مطلعة: فريد كاتشر لم يكن الشخص المناسب لمنصب مدير هيئة الأركان المشتركة الأميريية
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان العامة التركية يجري اتصالاً هاتفيًّا بقائد القيادة الوسطى الأميركية دون الكشف عن فحواه
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

دبلوماسي

الإيراني

دونالد

واشنطن

رويترز

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-26
Lebanon24
04:32 | 2026-02-26
Lebanon24
03:40 | 2026-02-26
Lebanon24
03:33 | 2026-02-26
Lebanon24
03:30 | 2026-02-26
Lebanon24
03:25 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24