إقالة مدير هيئة الأركان الأميركية

كشفت 3 مصادر مطلعة عن إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأميركية فريد كاتشر.



وأكد متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، جوزيف هولستيد، أن كاتشر سيعود للخدمة في البحرية الأميركية، دون أن يذكر سبب الإقالة، وفق ما نقلت وكالة ، اليوم الخميس.



فيما أفاد أحد المصادر أنه لم يكن الشخص المناسب لهذا المنصب.



مع ذلك، لم توضح المصادر ما إذا كان هناك سبب محدد وراء القرار.



دعم أساسي

يشار إلى أن مدير هيئة الأركان المشتركة يقدم دعماً أساسياً لرئيس الأركان، ويعتبر منصبه من أهم المناصب القيادية في البنتاغون، وغالباً ما يفضي لترقيات رفيعة المستوى، بما في ذلك الإشراف على القيادات القتالية.



وقبل توليه المنصب، شغل كاتشر مناصب عديدة كضابط الحرب السطحية، من بينها قيادة الأسطول السابع التابع للبحرية الأميركية والمتمركز في اليابان. كما قاد الأكاديمية البحرية الأميركية، وكان قائد المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس ستوكديل". ويحمل شهادة الماجستير من كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد.



تأتي تلك التطورات في وقت يستعد فيه الجيش الأميركي لتعزيز وجوده بشكل كبير في المنطقة، تمهيداً لشن ضربات محتملة ضد ، إذا ما صدرت الأوامر بذلك من الرئيس .



فيما ستعقد وطهران محادثات في جنيف اليوم الخميس بشأن البرنامج ، وهي مفاوضات تعتبرها حاسمة لتجنب نشوب صراع.



وكان تطرق بإيجاز إلى التوترات مع إيران في خطابه أمام الكونغرس يوم الثلاثاء الماضي، قائلاً إنه يفضل حل المشكلة عبر الدبلوماسية، لكنه شدد في الوقت عينه على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.



