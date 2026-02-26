تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
البنتاغون يحذر من "حرب طويلة" مع إيران
Lebanon 24
26-02-2026
|
01:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف موقع بوليتيكو نقلا عن مسؤولين في
البنتاغون
والكونغرس تحذيرات من أن أي ضربات إيرانية مطوّلة قد تؤدي إلى استنزاف المخزونات العسكرية الأميركية إلى مستويات مقلقة، في ظل الاستهلاك المتزايد للذخائر الدفاعية خلال العمليات العسكرية الأخيرة.
وعبّر مسؤولون عسكريون، بحسب التقرير، عن مخاوف متزايدة منذ مطلع العام بشأن تراجع مخزون صواريخ الاعتراض الدفاعية، خصوصا مع الاستخدام الكثيف لمنظومات مثل "ستاندرد-3" و"
باتريوت
" في مهمات ميدانية حديثة.
وأشاروا إلى أن ردودا محتملة من
إيران
قد تترك عشرات الآلاف من الجنود
الأميركيين
المنتشرين في المنطقة دون حماية كافية إذا طال أمد المواجهة.
في المقابل، نفى البنتاغون وجود أزمة في مخزونات الأسلحة، مؤكدا أن القوات الأميركية لا تزال تتمتع بالجاهزية الكاملة لتنفيذ أي مهمة تُكلَّف بها. غير أن مشرعين حذروا من أن انخراط
واشنطن
في صراع طويل مع
طهران
قد ينعكس سلباً على قدرتها في ردع
الصين
عسكريا.
Advertisement
