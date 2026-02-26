تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البنتاغون يحذر من "حرب طويلة" مع إيران

Lebanon 24
26-02-2026 | 01:39
A-
A+
البنتاغون يحذر من حرب طويلة مع إيران
البنتاغون يحذر من حرب طويلة مع إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف موقع بوليتيكو نقلا عن مسؤولين في البنتاغون والكونغرس تحذيرات من أن أي ضربات إيرانية مطوّلة قد تؤدي إلى استنزاف المخزونات العسكرية الأميركية إلى مستويات مقلقة، في ظل الاستهلاك المتزايد للذخائر الدفاعية خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وعبّر مسؤولون عسكريون، بحسب التقرير، عن مخاوف متزايدة منذ مطلع العام بشأن تراجع مخزون صواريخ الاعتراض الدفاعية، خصوصا مع الاستخدام الكثيف لمنظومات مثل "ستاندرد-3" و"باتريوت" في مهمات ميدانية حديثة.

وأشاروا إلى أن ردودا محتملة من إيران قد تترك عشرات الآلاف من الجنود الأميركيين المنتشرين في المنطقة دون حماية كافية إذا طال أمد المواجهة.

في المقابل، نفى البنتاغون وجود أزمة في مخزونات الأسلحة، مؤكدا أن القوات الأميركية لا تزال تتمتع بالجاهزية الكاملة لتنفيذ أي مهمة تُكلَّف بها. غير أن مشرعين حذروا من أن انخراط واشنطن في صراع طويل مع طهران قد ينعكس سلباً على قدرتها في ردع الصين عسكريا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يحذّر من الحرب الأهلية وموفدون أبلغوه تنبيهات من التدخّل لصالح إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير بريطاني يُحذر: إسرائيل لن تتهاون مع حزب الله لفترة طويلة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
براك يحذّر من "حكومة نصّبتها إيران" في العراق
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تندد بـ"اختطاف" رئيس فنزويلا وتحذر من تصريحات "الأعداء"
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الأميركيين

الكونغرس

بنتاغون

باتريوت

واشنطن

طهران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-26
Lebanon24
04:32 | 2026-02-26
Lebanon24
03:40 | 2026-02-26
Lebanon24
03:33 | 2026-02-26
Lebanon24
03:30 | 2026-02-26
Lebanon24
03:25 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24