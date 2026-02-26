البنتاغون يحذر من "حرب طويلة" مع إيران

كشف موقع بوليتيكو نقلا عن مسؤولين في والكونغرس تحذيرات من أن أي ضربات إيرانية مطوّلة قد تؤدي إلى استنزاف المخزونات العسكرية الأميركية إلى مستويات مقلقة، في ظل الاستهلاك المتزايد للذخائر الدفاعية خلال العمليات العسكرية الأخيرة.



وعبّر مسؤولون عسكريون، بحسب التقرير، عن مخاوف متزايدة منذ مطلع العام بشأن تراجع مخزون صواريخ الاعتراض الدفاعية، خصوصا مع الاستخدام الكثيف لمنظومات مثل "ستاندرد-3" و" " في مهمات ميدانية حديثة.



وأشاروا إلى أن ردودا محتملة من قد تترك عشرات الآلاف من الجنود المنتشرين في المنطقة دون حماية كافية إذا طال أمد المواجهة.



في المقابل، نفى البنتاغون وجود أزمة في مخزونات الأسلحة، مؤكدا أن القوات الأميركية لا تزال تتمتع بالجاهزية الكاملة لتنفيذ أي مهمة تُكلَّف بها. غير أن مشرعين حذروا من أن انخراط في صراع طويل مع قد ينعكس سلباً على قدرتها في ردع عسكريا.



