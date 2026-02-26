تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لتدريبه طيارين صينيين.. أميركا تعتقل طيارا سابقا في قواتها

Lebanon 24
26-02-2026 | 01:33
لتدريبه طيارين صينيين.. أميركا تعتقل طيارا سابقا في قواتها
لتدريبه طيارين صينيين.. أميركا تعتقل طيارا سابقا في قواتها photos 0
أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال طيار سابق في القوات الجوية لتدريبه طيارين صينيين من دون تصريح. وقالت وزارة العدل في بيان إن جيرالد براون البالغ 65 عاما، اعتقل في ولاية انديانا بعد عودته مؤخرا إلى الولايات المتحدة من الصين، حيث كان موجودا هناك منذ كانون الأول  2023.
 
كما أضافت أنه متهم "بالتآمر مع مواطنين أجانب لتدريب طيارين في القوات الجوية الصينية على قيادة طائرات مقاتلة" من دون الحصول على ترخيص مطلوب من وزارة الخارجية الأميركية.

تقاعد عام 1996
إلى ذلك، أشارت إلى أن براون تقاعد من الجيش في عام 1996 وعمل طيار شحن، لكنه تحول فيما بعد إلى متعاقد لتدريب الطيارين على قيادة طائرات مقاتلة تشمل المقاتلة الأحدث F-35.، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس اليوم الخميس.

ويُزعم أنه تفاوض على عقد تدريب في آب 2023 مع ستيفن سو بين، وهو مواطن صيني سجن في الولايات المتحدة عام 2016 لمدة أربع سنوات بتهمة تجسس، حيث سافر في كانون الاول من عام 2023 إلى الصين لبدء وظيفته التدريبية.
 
من جهته، كتب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل على منصة إكس اليوم الخميس قائلاً " مكتب التحقيقات الفدرالي وشركائه ألقوا القبض على طيار سابق في القوات الجوية الأميركية يُزعم أنه كان يدرب طيارين في الجيش الصيني".

"بمثابة تحذير"
فيما قال رومان روزهافسكي، المسؤول في قسم مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفدرالي: "تواصل الحكومة الصينية استغلال خبرات الأعضاء الحاليين والسابقين في القوات المسلحة الأميركية لتحديث القدرات العسكرية الصينية".

كما أضاف أن هذا الاعتقال بمثابة تحذير "لأي شخص يتعاون مع خصومنا لإيذاء أفراد خدمتنا وتعريض أمننا القومي للخطر".

وأمضى براون 24 عاماً في القوات الجوية الأميركية، قاد خلالها "وحدات حساسة مسؤولة عن أنظمة توصيل أسلحة نووية".

كما "عمل مدربا للطيارين المقاتلين" على مجموعة متنوعة من الطائرات المقاتلة والهجومية.
