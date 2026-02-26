لتدريبه طيارين صينيين.. أميركا تعتقل طيارا سابقا في قواتها

أعلنت الأميركية اعتقال طيار سابق في لتدريبه طيارين صينيين من دون تصريح. وقالت وزارة العدل في بيان إن جيرالد براون البالغ 65 عاما، اعتقل في ولاية انديانا بعد عودته مؤخرا إلى من ، حيث كان موجودا هناك منذ كانون الأول 2023.

كما أضافت أنه متهم "بالتآمر مع مواطنين أجانب لتدريب طيارين في القوات الجوية قيادة طائرات مقاتلة" من دون الحصول على ترخيص مطلوب من .



تقاعد عام 1996

إلى ذلك، أشارت إلى أن براون تقاعد من الجيش في عام 1996 وعمل طيار شحن، لكنه تحول فيما بعد إلى متعاقد لتدريب الطيارين على قيادة طائرات مقاتلة تشمل المقاتلة الأحدث F-35.، حسب ما نقلت اليوم الخميس.



ويُزعم أنه تفاوض على عقد تدريب في آب 2023 مع ستيفن سو بين، وهو مواطن صيني سجن في الولايات المتحدة عام 2016 لمدة أربع سنوات بتهمة تجسس، حيث سافر في كانون الاول من عام 2023 إلى الصين لبدء وظيفته التدريبية.

، كتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل على منصة إكس اليوم الخميس قائلاً " مكتب التحقيقات الفدرالي وشركائه ألقوا القبض على طيار سابق في القوات الجوية الأميركية يُزعم أنه كان يدرب طيارين في الجيش الصيني".فيما قال رومان روزهافسكي، المسؤول في قسم مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفدرالي: "تواصل الحكومة استغلال خبرات الأعضاء الحاليين والسابقين في القوات المسلحة الأميركية لتحديث القدرات العسكرية الصينية".كما أضاف أن هذا الاعتقال بمثابة تحذير "لأي شخص يتعاون مع خصومنا لإيذاء أفراد خدمتنا وتعريض أمننا القومي للخطر".وأمضى براون 24 عاماً في القوات الجوية الأميركية، قاد خلالها "وحدات حساسة مسؤولة عن أنظمة توصيل أسلحة نووية".كما "عمل مدربا للطيارين المقاتلين" على مجموعة متنوعة من الطائرات المقاتلة والهجومية.