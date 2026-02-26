بزشكيان: أي قوة لا تستطيع إسقاط بلدنا

أكد أن بلاده "لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وملتزمة بفتوى المرشد في هذا الشأن".

وجاء كلام رداً على تصريحات حول هذا الأمر.



كما أردف قائلاً:" يقول أعداؤنا إن لا ينبغي لها السعي لامتلاك أسلحة نووية، لكننا أكدنا مراراً أننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية".



كذلك شدد في الوقت عينه على أن " أي قوة لا تستطيع إسقاط بلدنا".