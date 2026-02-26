"لاختبار جدية واشنطن".. طهران تقدم مقترحاً بشأن الاتفاق النووي

ذكرت (إرنا) أن قدمت مقترحاً بشأن المحتمل إلى الجانب الأميركي "لاختبار مدى جديته".



وأشارت الوكالة إلى أن المقترحات نُقلت عبر العماني بدر بن حمد البوسعيدي، بصفته وسيطاً في المفاوضات.



وقالت إن "رفض للمقترحات الإيرانية سيعد تأكيداً للشكوك حول عدم جدية في المسار الدبلوماسي". (إرم نيوز)

