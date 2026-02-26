تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

جولة ثالثة في جنيف.. إيران تقول إنها جاهزة وترامب يلوّح بالخيار العسكري

Lebanon 24
26-02-2026 | 05:10
A-
A+
جولة ثالثة في جنيف.. إيران تقول إنها جاهزة وترامب يلوّح بالخيار العسكري
جولة ثالثة في جنيف.. إيران تقول إنها جاهزة وترامب يلوّح بالخيار العسكري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تنطلق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران الخميس في جنيف، وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بعمل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفد بلاده حضر وهو "مستعد تماماً"، موضحاً أن "الخبراء المختصين في مجالات تخفيف العقوبات والقضايا الاقتصادية، فضلاً عن المسائل النووية والقانونية" يشاركون في المحادثات، وأن طهران "على استعداد لمواصلة هذه المحادثات طالما كان ذلك ضرورياً"، مضيفاً "نحن هنا بكامل الاستعداد والجدية من أجل تحقيق المصالح الوطنية للبلاد".

وانتقد بقائي ما وصفه بـ"التصريحات المتناقضة" بين ما يقوله المسؤولون الأميركيون داخل الاجتماعات وما يطرحونه للإعلام، معتبراً أن هذه التناقضات "لا تساعد في دفع هذه العملية الدبلوماسية" وتزيد "الشكوك والريبة حول غرضها ونواياها".

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي موجوداً في جنيف، فيما نشرت الخارجية العمانية صورة لوزيرها السيد بدر بن حمد البوسعيدي وهو يلتقي غروسي صباح الخميس لبحث مسائل فنية و"أفكار جديدة" قيد التفاوض، من دون تعليق من الوكالة حتى الآن.

وكانت الجولة الثانية قد عُقدت في منتصف الشهر الماضي، وقال وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي حينها إنه تم التوصل إلى اتفاق "بشأن المبادئ التوجيهية العامة"، لكن "فجوات كبيرة" بقيت قائمة بين الطرفين. وأضاف البيان الإيراني أن عراقجي التقى البوسعيدي ليل الأربعاء ونقل إليه وجهات نظر طهران بشأن القضايا النووية ورفع العقوبات، مؤكداً أن "نجاح المفاوضات يعتمد على جدية الطرف الآخر وتجنبه السلوك والمواقف المتناقضة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن وطهران تفتحان "خطًا سريًا"… وترامب يلوّح بالخيار العسكري
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة ثالثة أميركية-إيرانية غداً وتحفظ الجنرالات يعقّد خيارات ترامب
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: وصول الموفد الأميركي ويتكوف إلى جنيف استعدادا لجولة التفاوض الثالثة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني عن مصادر: انتهاء جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

العقوبات

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-26
Lebanon24
09:43 | 2026-02-26
Lebanon24
09:40 | 2026-02-26
Lebanon24
09:21 | 2026-02-26
Lebanon24
09:07 | 2026-02-26
Lebanon24
09:03 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24