أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم، بإحباط هجوم إرهابي استهدف مسؤولًا رفيع المستوى بوزارة الدفاع في سان بطرسبورغ، حيث تم احتجاز مواطنين روسيين يعملان لصالح أجهزة المخابرات .وصرح الجهاز لوكالة " "، أنه "أحبط في سان بطرسبورغ أنشطة غير قانونية لمواطنين روسيين كانا يخططان، بناءً على أوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي على مسؤول رفيع المستوى في باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع".وفي وقت سابق، أعلنت الروسية، أن " الروسي الجنرال أليكسييف، تعرض لعملية اغتيال من قبل مجهول أطلق عليه النار"، بحسب "سبوتنيك".وقالت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، في بيان: "بحسب المحققين، في السادس من شباط 2026، في مبنى سكني يقع على طريق "فولكولامسكو" السريع في ، أطلق شخص مجهول الهوية رصاصات عدة على رجل، وفرّ من مكان الحادث، وتم نقل الجنرال إلى مستشفى في المدينة".وأوضحت أنه "يتم تنفيذ إجراءات التحقيق وإجراءات البحث العملياتي بهدف تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة المحددة".