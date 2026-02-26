تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
موسكو: توقيف روسيين خططا لاستهداف مسؤول بوزارة الدفاع
Lebanon 24
26-02-2026
|
06:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد جهاز الأمن
الفيدرالي
الروسي، اليوم، بإحباط هجوم إرهابي استهدف مسؤولًا رفيع المستوى بوزارة الدفاع في سان بطرسبورغ، حيث تم احتجاز مواطنين روسيين يعملان لصالح أجهزة المخابرات
الأوكرانية
.
وصرح الجهاز لوكالة "
سبوتنيك
"، أنه "أحبط في سان بطرسبورغ أنشطة غير قانونية لمواطنين روسيين كانا يخططان، بناءً على أوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي على مسؤول رفيع المستوى في
وزارة الدفاع الروسية
باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع".
وفي وقت سابق، أعلنت
لجنة التحقيق
الروسية، أن "
نائب وزير الدفاع
الروسي الجنرال
فلاديمير
أليكسييف، تعرض لعملية اغتيال من قبل مجهول أطلق عليه النار"، بحسب "سبوتنيك".
وقالت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، في بيان: "بحسب المحققين، في السادس من شباط 2026، في مبنى سكني يقع على طريق "فولكولامسكو" السريع في
موسكو
، أطلق شخص مجهول الهوية رصاصات عدة على رجل، وفرّ من مكان الحادث، وتم نقل الجنرال إلى مستشفى في المدينة".
وأوضحت أنه "يتم تنفيذ إجراءات التحقيق وإجراءات البحث العملياتي بهدف تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة المحددة".
