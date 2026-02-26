شمخاني: إذا كانت عقدة أميركا السلاح النووي فالاتفاق وارد

أكد أمين علي شمخاني أن بلاده لا تسعى إلى السلاح ، وقال في منشور على إكس اليوم الخميس، بعيد انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين الجانبين الأإيراني والأميركي، "إذا كانت القضية الرئيسية في المفاوضات هي عدم قيام بصنع سلاح نووي، فإن ذلك يتطابق مع فتوى والعقيدة الدفاعية الإيراني، ويجعل التوصل إلى اتفاق فوري أمراً متاحاً".



كما أعطى الضوء الأخصر لوزير الخارجية الإيراني الذي يترأس وفد بلاده إلى ، قائلاً" يتمتع عراقجي بالدعم والصلاحيات الكافية لإبرام هذا الاتفاق".



وكان بزشكيان أكد بدوره في وقت سابق اليوم أن بلاده لا تسعى للحصول على السلاح النووي، مشدداً على أنها "ملتزمة بفتوى المرشد في هذا الشأن". (العربية)



