شمخاني: إذا كانت عقدة أميركا السلاح النووي فالاتفاق وارد

Lebanon 24
26-02-2026 | 06:05
شمخاني: إذا كانت عقدة أميركا السلاح النووي فالاتفاق وارد
أكد أمين المجلس الأعلى للدفاع الإيراني علي شمخاني أن بلاده لا تسعى إلى السلاح النووي، وقال في منشور على إكس اليوم الخميس، بعيد انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين الجانبين الأإيراني والأميركي، "إذا كانت القضية الرئيسية في المفاوضات هي عدم قيام إيران بصنع سلاح نووي، فإن ذلك يتطابق مع فتوى المرشد الأعلى والعقيدة الدفاعية الإيراني، ويجعل التوصل إلى اتفاق فوري أمراً متاحاً".

كما أعطى الضوء الأخصر لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يترأس وفد بلاده إلى جنيف، قائلاً" يتمتع عراقجي بالدعم والصلاحيات الكافية لإبرام هذا الاتفاق".

وكان بزشكيان أكد بدوره في وقت سابق اليوم أن بلاده لا تسعى للحصول على السلاح النووي، مشدداً على أنها "ملتزمة بفتوى المرشد علي خامنئي في هذا الشأن". (العربية)
