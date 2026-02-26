وسيا تؤكد استمرار العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها

قال إن ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق ينهي حرب ، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام رسمية الخميس.



ونقلت وكالات أنباء رسمية عن قوله "هل سمعتم أي شيء منّا عن مهل نهائية؟ ليست لدينا أي مهل نهائية، لدينا مهام نعمل على إنجازها" وفق تعبيره.



وكان أكد الثلاثاء، أن لم تحقق بعد جميع أهدافها في أوكرانيا، وأنها ستواصل القتال حتى تحقيقها، وذلك في الذكرى السنوية الرابعة للحرب.



وقال المتحدث باسم الكرملين، ، للصحافيين رداً على سؤال لوكالة "فرانس برس": "لم تتحقق كل الأهداف بعد، ولهذا السبب تستمر العملية العسكرية".



