"اقتراح إيراني عبر عُمان".. طهران تختبر "جدية" واشنطن في جولة جنيف الثالثة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الخميس، أن طهران قدمت للجانب الأميركي اقتراحاً يُفترض أن يشكل اختباراً عملياً لقياس "جدية" قبل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية في جنيف.



وأفادت الرسمية "إرنا"، المرافقة للوفد إلى سفارة سلطنة عُمان في جنيف، بأن مسودة الاقتراح نُقلت إلى عبر وسطاء عُمانيين، من دون تفاصيلها. واعتبرت الوكالة أن رفض المقترح سيعزز الشكوك لدى طهران بأن لا تتعامل مع الدبلوماسية بجدية.



ووصل الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف مساء الأربعاء على رأس وفد يضم نائبه للشؤون السياسية ماجد تخت روانجي، إضافة إلى فريق من الخبراء في الملفات النووية والقانونية والاقتصادية.



وعقد عراقجي بعد وصوله اجتماعاً مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لبحث مسار المحادثات ومشروع الاقتراح، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام إيرانية تأكيده أن نجاح التفاوض يتطلب جدية من الطرف الآخر وتجنب "السلوك والمواقف المتناقضة".



وفي بيان، قالت العُمانية إن الجانبين استعرضا الآراء والمقترحات التي سيقدمها الوفد الإيراني خلال هذه الجولة بهدف التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن المسودة تستند إلى المبادئ التوجيهية التي جرى التفاهم عليها في الجولة السابقة.



وبحسب تقارير إعلامية، التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وزير الخارجية العُماني بعد وصوله إلى جنيف صباح الخميس لتبادل المذكرات وتسلم المسودة الإيرانية.



وقبيل توجهه إلى جنيف، تحدث عراقجي عن استئناف المحادثات "بعزيمة" للوصول إلى اتفاق "عادل ومنصف" في أقصر وقت، قائلاً إن الجولة الجديدة تقوم على تفاهمات الجولات السابقة في مسقط وجنيف، ومعتبراً أنها "فرصة تاريخية" للتوصل إلى اتفاق.



وكان الطرفان قد خرجا بتقييمات إيجابية بعد جولة 17 شباط، مع الحديث عن توافق على مبادئ توجيهية لاتفاق محتمل، فيما تأتي المحادثات غير المباشرة وسط حشد عسكري أميركي في منطقة الخليج، وبعد تدريبات أجراها الحرس الثوري الإيراني. (الاناضول)

Advertisement