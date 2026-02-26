تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"اقتراح إيراني عبر عُمان".. طهران تختبر "جدية" واشنطن في جولة جنيف الثالثة

Lebanon 24
26-02-2026 | 07:38
اقتراح إيراني عبر عُمان.. طهران تختبر جدية واشنطن في جولة جنيف الثالثة
اقتراح إيراني عبر عُمان.. طهران تختبر جدية واشنطن في جولة جنيف الثالثة photos 0
ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الخميس، أن طهران قدمت للجانب الأميركي اقتراحاً يُفترض أن يشكل اختباراً عملياً لقياس "جدية" واشنطن قبل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية في جنيف.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، المرافقة للوفد الإيراني إلى سفارة سلطنة عُمان في جنيف، بأن مسودة الاقتراح نُقلت إلى الأميركيين عبر وسطاء عُمانيين، من دون الكشف عن تفاصيلها. واعتبرت الوكالة أن رفض المقترح سيعزز الشكوك لدى طهران بأن الولايات المتحدة لا تتعامل مع الدبلوماسية بجدية.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف مساء الأربعاء على رأس وفد يضم نائبه للشؤون السياسية ماجد تخت روانجي، إضافة إلى فريق من الخبراء في الملفات النووية والقانونية والاقتصادية.

وعقد عراقجي بعد وصوله اجتماعاً مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لبحث مسار المحادثات ومشروع الاقتراح، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام إيرانية تأكيده أن نجاح التفاوض يتطلب جدية من الطرف الآخر وتجنب "السلوك والمواقف المتناقضة".

وفي بيان، قالت وزارة الخارجية العُمانية إن الجانبين استعرضا الآراء والمقترحات التي سيقدمها الوفد الإيراني خلال هذه الجولة بهدف التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن المسودة تستند إلى المبادئ التوجيهية التي جرى التفاهم عليها في الجولة السابقة.

وبحسب تقارير إعلامية، التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وزير الخارجية العُماني بعد وصوله إلى جنيف صباح الخميس لتبادل المذكرات وتسلم المسودة الإيرانية.

وقبيل توجهه إلى جنيف، تحدث عراقجي عن استئناف المحادثات "بعزيمة" للوصول إلى اتفاق "عادل ومنصف" في أقصر وقت، قائلاً إن الجولة الجديدة تقوم على تفاهمات الجولات السابقة في مسقط وجنيف، ومعتبراً أنها "فرصة تاريخية" للتوصل إلى اتفاق.

وكان الطرفان قد خرجا بتقييمات إيجابية بعد جولة 17 شباط، مع الحديث عن توافق على مبادئ توجيهية لاتفاق محتمل، فيما تأتي المحادثات غير المباشرة وسط حشد عسكري أميركي في منطقة الخليج، وبعد تدريبات أجراها الحرس الثوري الإيراني. (الاناضول)
