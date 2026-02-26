تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

على خلفية صلته بإبستين.. استقالة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

Lebanon 24
26-02-2026
على خلفية صلته بإبستين.. استقالة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
على خلفية صلته بإبستين.. استقالة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي photos 0
أعلن بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي استقالته بعد الجدل الذي أثير بسبب صلاته بالمدان بارتكاب جرائم جنسية جيفرى إبستين. 
 
ويعد بريندي، وزير خارجية النرويج السابق، الذي ترأس المنتدى الاقتصادي العالمي لأكثر من ثمانية أعوام، أحدث شخصية تتنحى عن منصبها عقب رصد اسمه في الملايين من الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخرا ذات الصلة بالتحقيق في الجرائم الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال الأميركي الراحل.
 
وأضاف في بيان أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، ولم يشر بصورة مباشر لإبستين "بعد دراسة متأنية، قررت التنحي عن منصبي كرئيس ومدير تنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي".

وأضاف: "أنا ممتن للتعاون الرائع مع زملائي وشركائي وناخبي، وأعتقد أن الوقت الآن هو الوقت المناسب لكي يستكمل المنتدى عمله المهم بدون تشويش".

وقدم الرئيسان المشاركان للمنتدى أندريه هوفمان ولاري فينك الشكر لبريندي " لمساهماته الكبيرة" للمنظمة، التي تٌعرف باجتماعها السنوي البارز في مدينة دافوس السويسرية. (روسيا اليوم) 

