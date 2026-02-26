احتمال جولة رابعة لمحادثات إيران النووية مع واشنطن بوساطة عمانية

أفادت وكالة "إيسنا" ، اليوم الخميس، أن المفاوضات غير المباشرة بين والولايات المتحدة تم تعليقها مؤقتاً للتشاور، على أن تُستأنف مساء اليوم بتوقيت جنيف.



وانطلقت، ، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مدينة جنيف بوساطة سلطنة عُمان، وسط مؤشرات على استمرار المحادثات وإمكانية الانتقال إلى جولة .



ونقل التلفزيون عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله، إن "هناك احتمالًا بأن تُعقد جولة رابعة بعد أن دخل الجانبان الأمريكي والإيراني في قضايا تفصيلية ضمن المقترحات التي نقلها الجانب الإيراني خلال الجولة الجارية الآن في جنيف".



وأضاف: "تتواصل المفاوضات في ظل أجواء حذرة، لكن من المتوقع الذهاب إلى جولة رابعة، وهذا ليس مستبعداً في حال تحقيق تقدم خلال المشاورات الجارية".



وذكر المصدر أن المقترح الإيراني "يرفع كل الذرائع الأمريكية المتعلقة بالبرنامج السلمي"، معتبراً أن رفضه من قبل سيُفسَّر على أنه مؤشر على عدم جدية من بالمسار الدبلوماسي.



من جانبه، أكد المتحدث باسم الإيرانية، إسماعيل بقائي، للتلفزيون الإيراني، أن موضوع التفاوض يتركز على الملف النووي، مشيراً إلى أن نقلت بوضوح عبر الوسيط العُماني مواقفها بشأن رفع وحقوق إيران ومصالحها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، على أن تُناقش التفاصيل في الاتصالات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي.



وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن الوزير بدر بن حمد البوسعيدي عقد اجتماعاً في جنيف مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حيث جرى استعراض وجهات النظر والمقترحات الإيرانية، إضافة إلى ردود وأسئلة الفريق الأمريكي بشأن العناصر الأساسية للبرنامج النووي الإيراني والضمانات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق يشمل الجوانب الفنية والرقابية.



وأكدت مسقط أن الجهود مستمرة "بجدية وروح بناءة"، مع انفتاح غير مسبوق من المفاوضين على أفكار وحلول مبتكرة، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق منصف بضمانات مستدامة.



