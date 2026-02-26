تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

احتمال جولة رابعة لمحادثات إيران النووية مع واشنطن بوساطة عمانية

Lebanon 24
26-02-2026 | 08:04
A-
A+

احتمال جولة رابعة لمحادثات إيران النووية مع واشنطن بوساطة عمانية
احتمال جولة رابعة لمحادثات إيران النووية مع واشنطن بوساطة عمانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم الخميس، أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تم تعليقها مؤقتاً للتشاور، على أن تُستأنف مساء اليوم بتوقيت جنيف.

وانطلقت، صباح اليوم، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مدينة  جنيف بوساطة سلطنة عُمان، وسط مؤشرات على استمرار المحادثات وإمكانية الانتقال إلى جولة رابعة

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله، إن "هناك احتمالًا بأن تُعقد جولة رابعة بعد أن دخل الجانبان الأمريكي والإيراني في قضايا تفصيلية ضمن المقترحات التي نقلها الجانب الإيراني خلال الجولة الجارية الآن في جنيف".

وأضاف: "تتواصل المفاوضات في ظل أجواء حذرة، لكن من المتوقع الذهاب إلى جولة رابعة، وهذا ليس مستبعداً في حال تحقيق تقدم خلال المشاورات الجارية".

وذكر المصدر أن المقترح الإيراني "يرفع كل الذرائع الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي"، معتبراً أن رفضه من قبل البيت الأبيض سيُفسَّر على أنه مؤشر على عدم جدية من واشنطن بالمسار الدبلوماسي.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، للتلفزيون الإيراني، أن موضوع التفاوض يتركز على الملف النووي، مشيراً إلى أن طهران نقلت بوضوح عبر الوسيط العُماني مواقفها بشأن رفع العقوبات وحقوق إيران ومصالحها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، على أن تُناقش التفاصيل في الاتصالات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي.

وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن الوزير بدر بن حمد البوسعيدي عقد اجتماعاً في جنيف مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حيث جرى استعراض وجهات النظر والمقترحات الإيرانية، إضافة إلى ردود وأسئلة الفريق الأمريكي بشأن العناصر الأساسية للبرنامج النووي الإيراني والضمانات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق يشمل الجوانب الفنية والرقابية.

وأكدت مسقط أن الجهود مستمرة "بجدية وروح بناءة"، مع انفتاح غير مسبوق من المفاوضين على أفكار وحلول مبتكرة، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق منصف بضمانات مستدامة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تسنيم: انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: مفاوضات غير مباشرة مع أميركا ستنعقد الثلاثاء بوساطة عمانية
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المحادثات النووية مع إيران مقررة يوم الخميس
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "إيسنا" الإيرانية: احتمال مشاركة غروسي في جولة المفاوضات المقبلة مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

البيت الأبيض

صباح اليوم

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-26
Lebanon24
09:43 | 2026-02-26
Lebanon24
09:40 | 2026-02-26
Lebanon24
09:21 | 2026-02-26
Lebanon24
09:07 | 2026-02-26
Lebanon24
09:03 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24