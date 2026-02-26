ضبط متسوّل ثريّ في دبي... يمتلك 3 سيارات فارهة!

كشف العميد المشبوهين والظواهر الجنائية، أنّ ضبطت متسولا يمتلك 3 سيارات فارهة بعد أن كشفت التحريات قيامه باستغلال تعاطف الجمهور.



وأشار إلى أنّ "المتهم اعترف بجمع ثروته عبر التسول باستخدام أساليب منظمة للتلاعب بمشاعر المحسنين، بالاعتماد على قصص مختلقة وتفاصيل إنسانية مفبركة، وأداء يومي يحاكي الاحتراف في أي نشاط ربحي منظم". (روسيا اليوم)

