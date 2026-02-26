مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت تركيا إليكم قوّتها

أفادت وكالة "افاد" ، عن تسجيل هزّة أرضيّة بقوّة 4.7 على مقياس ريختر، مساء اليوم، في قضاء البستان في محافظة كهرمان مرعش.

وأوضحت أنّه "لم يتمّ تسجيل أيّ آثار سلبية حتى الآن، بينما لا تزال أعمال التقييم الميداني جاريّة".