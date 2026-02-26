داخل قبو "يوم القيامة" في القطب الشمالي.. تحديث مستمر وتحذير

استقبل قبو سفالبارد العالمي للبذور في النرويج، والمعروف بـ"قبو يوم "، أكثر من 7800 صنف جديد من البذور في أحدث تحديث لمجموعته، ليصل إجمالي البذور المخزنة إلى 1,386,102 بذرة من مختلف أنحاء العالم .



يقع القبو على عمق يزيد عن 100 متر داخل جبل في سبيتسبيرغن النائية ضمن أرخبيل سفالبارد، ويعمل منذ عام 2008 تحت إدارة والغذاء النرويجية. ويوفر الموقع حماية طبيعية بفضل التربة الصقيعية والصخور السميكة، مع درجة حرارة ثابتة تبلغ -18 درجة مئوية تضمن بقاء البذور قابلة للإنبات لفترات طويلة حتى في حال انقطاع الكهرباء.



تشمل التبرعات الجديدة بذوراً من غواتيمالا والنيجر، وهما دولتان تشاركان لأول مرة في القبو، حيث أرسلت غواتيمالا نوعين من نبات "تيوسينت" (السلف البري للذرة)، وأرسلت النيجر 204 أصناف من المحاصيل الأساسية مثل الذرة الرفيعة واللوبيا والفول السوداني .



كما ضمت التبرعات بذور زيتون من وأهم 50 صنفاً مزروعاً عالمياً من بنك جينات التابع لجامعة قرطبة. وأوضحت الدكتورة كونسبسيون مونيوز دييز أن أصناف الزيتون المحلية مهددة بسبب شيخوخة الأشجار وانخفاض ربحية بساتين الزيتون التقليدية .



ويهدف القبو، الذي يسع لتخزين 4.5 مليون صنف بإجمالي 2.5 مليار بذرة، إلى أن يكون بمثابة الصندوق الأسود لبنوك الجينات العالمية، حيث يبقى المودعون وحدهم مالكين لبذورهم، مع ضمان قدرة هذه البنوك على تجديد مجموعاتها في حال وقوع كوارث طبيعية أو حروب أو أزمات مناخية .



