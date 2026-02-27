بالليزر .. الجيش الأميركي يسقط طائرة "صديقة" وصدمة بين النواب

أسقطت القوات الأميركية طائرة مسيرة تابعة للحكومة باستخدام نظام ليزري عالي الطاقة في حادث وقع بالقرب من قاعدة هانكوك العسكرية بولاية تكساس، الخميس 26 شباط، مما دفع الإدارة الفيدرالية للطيران (FAA) إلى توسيع نطاق حظر التحليق في المنطقة، حسب " تايمز".



ووفقاً لمصادر مطّلعة، فإن الطائرة المسيّرة كانت تابعة لدوريات الجمارك وحماية الحدود (CBP)، لكن الجيش لم يكن على علم بذلك وقام بالتعامل معها كهدف . وأفاد تقرير أولي أن الجمارك لم تبلغ بإطلاقها الطائرة في تلك المنطقة.



وأصدر ثلاثة من كبار النواب (ريك لارسن، طومسون، أندريه كارسون) بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن "صدمتهم" من استخدام نظام خطير مضاد للمسيّرات لإسقاط طائرة صديقة، وانتقدوا غياب التنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي والإدارة الفيدرالية للطيران . واعتبروا أن ما حدث هو "نتيجة عدم الكفاءة" بعد أن تجاوز مقترحاً حزبياً لتدريب المشغلين .



أكدت الإدارة الفيدرالية للطيران أن القيود الجوية في منطقة فورت هانكوك، التي لا تؤثر على الرحلات التجارية في مطار إل باسو القريب، ستستمر حتى 24 حزيران. ويأتي هذا الحادث بعد أسبوعين من حادث مشابه استخدمت فيه الجمارك ليزراً مستعاراً من الجيش لإسقاط بالون معدني، مما أدى إلى إغلاق مؤقت لمطار إل باسو.

