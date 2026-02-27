تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بالليزر .. الجيش الأميركي يسقط طائرة "صديقة" وصدمة بين النواب

Lebanon 24
27-02-2026 | 00:03
بالليزر .. الجيش الأميركي يسقط طائرة صديقة وصدمة بين النواب
أسقطت القوات الأميركية طائرة مسيرة تابعة للحكومة باستخدام نظام ليزري عالي الطاقة في حادث وقع بالقرب من قاعدة فورت هانكوك العسكرية بولاية تكساس، الخميس 26 شباط، مما دفع الإدارة الفيدرالية للطيران (FAA) إلى توسيع نطاق حظر التحليق في المنطقة، حسب "نيويورك تايمز".

ووفقاً لمصادر مطّلعة، فإن الطائرة المسيّرة كانت تابعة لدوريات الجمارك وحماية الحدود (CBP)، لكن الجيش لم يكن على علم بذلك وقام بالتعامل معها كهدف غير معروف. وأفاد تقرير أولي أن الجمارك لم تبلغ وزارة الدفاع بإطلاقها الطائرة في تلك المنطقة.

وأصدر ثلاثة من كبار النواب الديمقراطيين (ريك لارسن، بيني طومسون، أندريه كارسون) بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن "صدمتهم" من استخدام نظام خطير مضاد للمسيّرات لإسقاط طائرة صديقة، وانتقدوا غياب التنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي والإدارة الفيدرالية للطيران . واعتبروا أن ما حدث هو "نتيجة عدم الكفاءة" بعد أن تجاوز البيت الأبيض مقترحاً حزبياً لتدريب المشغلين .

أكدت الإدارة الفيدرالية للطيران أن القيود الجوية في منطقة فورت هانكوك، التي لا تؤثر على الرحلات التجارية في مطار إل باسو القريب، ستستمر حتى 24 حزيران. ويأتي هذا الحادث بعد أسبوعين من حادث مشابه استخدمت فيه الجمارك ليزراً مستعاراً من الجيش لإسقاط بالون معدني، مما أدى إلى إغلاق مؤقت لمطار إل باسو. 
مواضيع ذات صلة
وكالة "فارس" بعد إعلان الجيش الأميركي إسقاط مسيّرة إيرانية: طائرة مسيّرة أكملت مهمّة استطلاع في المياه الدولية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"رويترز": الجيش أسقط مسيّرة إيرانية بعد أن اقتربت من حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية في بحر العرب
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كييف تعلن إسقاط صاروخين من طراز "زيركون" و52 طائرة مسيرة روسية خلال الليل
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
النصر يطارد الهلال بـ"نيران صديقة" أمام التعاون
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24

