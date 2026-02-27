تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بسبب راقصات صينيات.. تهديد بالتفجير وصل إلى رئيس الوزراء الاسترالي

Lebanon 24
27-02-2026 | 00:27
A-
A+
بسبب راقصات صينيات.. تهديد بالتفجير وصل إلى رئيس الوزراء الاسترالي
بسبب راقصات صينيات.. تهديد بالتفجير وصل إلى رئيس الوزراء الاسترالي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال منظمو عروض فرقة الرقص الصينية "شين يون" في أستراليا إن حالة الاستنفار الأمني التي شهدها مقر إقامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز هذا الأسبوع جاءت بعد تهديد بوجود قنبلة.

وكان ألبانيز قد أُجبر على إخلاء مقر إقامته الرسمي في كانبرا "ذا لودج" في 24 شباط بسبب "حادث أمني مزعوم"، قبل أن تعلن الشرطة لاحقاً أنها لم تعثر على أي شيء مريب وأنه "لا يوجد تهديد للجمهور"، من دون توضيح سبب البلاغ.

وبحسب ما نقلته "فرانس برس"، قالت لوسي تشاو، رئيسة جمعية "فالون دافا" في أستراليا والمضيفة لعروض الفرقة، إنهم أبلغوا أجهزة الأمن القومي، مضيفة "علينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد".

وأشارت إلى أن تهديداً وصل عبر البريد الإلكتروني قبل يومين بهدف منع عروض "شين يون" في أستراليا. وتضمنت الرسالة، المكتوبة بالصينية، ادعاء وضع "كميات كبيرة من متفجرات النيتروجليسرين" في مقر إقامة رئيس الوزراء، محذرة "إذا استمر عرض شين يون على أي حال، فسوف يتحول مقر إقامة رئيس الوزراء إلى أنقاض دامية".

واتهمت تشاو الحزب الشيوعي الصيني بمحاولة تعطيل عروض الفرقة دولياً عبر التهديدات. وكانت الصين قد حظرت حركة "فالون غونغ" التي تصفها بأنها "طائفة شريرة" في 1999.

وفي بكين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية هذا الأسبوع إنه غير مطلع على تفاصيل الحادث، مضيفاً "لطالما عارضت الصين مختلف أعمال العنف"، واعتبر أن "ما يسمى بعروض شين يون" ليست نشاطاً ثقافياً عادياً بل "أداة سياسية" مرتبطة بـ"فالون غونغ".

وتقول حركة "فالون غونغ" إنها تضم نحو 100 مليون تابع، وتؤكد أنها تتعرض لـ"اضطهاد مستمر" في الصين، وفق قرار للبرلمان الأوروبي في "كانون الثاني 2024". (straits times)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام أسترالية: إجلاء رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز من مقر إقامته الرسمي في كانبرا بعد تهديد أمني استدعى نقله إلى موقع آمن
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب "تهديد خطير"... إجلاء رئيس الحكومة الأستراليّة بشكلٍ عاجلٍ وهذا ما تبيّن
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الصيني لنظيره الفنلندي: آمل أن تلعب فنلندا دورا فاعلا في تطوير العلاقات الصينية الأوروبية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل: اعتقال طالب بعد تهديد نصي لرئيس الوزراء ووزير العدل
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

وزارة الخارجية

الأمن القومي

وزراء إلى

أستراليا

الأوروبي

الصينية

أنتوني

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:24 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:12 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-27
Lebanon24
03:24 | 2026-02-27
Lebanon24
03:12 | 2026-02-27
Lebanon24
03:08 | 2026-02-27
Lebanon24
03:00 | 2026-02-27
Lebanon24
02:20 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24