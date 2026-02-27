تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
طهران تعرض الوساطة.. عراقجي يدعو لحوار أفغاني-باكستاني بعد التصعيد

Lebanon 24
27-02-2026 | 00:38
طهران تعرض الوساطة.. عراقجي يدعو لحوار أفغاني-باكستاني بعد التصعيد
طهران تعرض الوساطة.. عراقجي يدعو لحوار أفغاني-باكستاني بعد التصعيد photos 0
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للمساعدة في "تسهيل الحوار" بين أفغانستان وباكستان، على وقع توتر متصاعد بين الجانبين عقب اشتباكات حدودية وضربات جوية.

وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن شهر رمضان يشكل فرصة لتعزيز التماسك في العالم الإسلامي، داعياً الطرفين إلى إدارة الخلافات ضمن "حسن الجوار" ومن خلال الحوار، مؤكداً أن إيران مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة لتعزيز التفاهم والتعاون.

وجاءت تصريحات عراقجي بعد إعلان إسلام آباد ما وصفته بـ"الحرب المفتوحة" على حكومة طالبان، وتنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع في كابل.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف قد أعلن الجمعة "حرباً مفتوحة" على الحكومة الأفغانية، قائلاً "لقد نفد صبرنا"، ومتهماً أفغانستان بأنها "باتت منصة لتجميع وتصدير الإرهاب إلى المنطقة"، ومشدداً على أن القوات المسلحة الباكستانية سترد "رداً حاسماً" على أي استهداف لباكستان. (سكاي نيوز)
