طهران تعرض الوساطة.. عراقجي يدعو لحوار أفغاني-باكستاني بعد التصعيد

أعلن عباس عراقجي استعداد بلاده للمساعدة في "تسهيل الحوار" بين وباكستان، على وقع توتر متصاعد بين الجانبين عقب اشتباكات حدودية وضربات جوية.



وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن شهر يشكل فرصة لتعزيز التماسك في العالم الإسلامي، داعياً الطرفين إلى إدارة الخلافات ضمن "حسن الجوار" ومن خلال الحوار، مؤكداً أن مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة لتعزيز التفاهم والتعاون.



وجاءت تصريحات عراقجي بعد إعلان إسلام آباد ما وصفته بـ"الحرب المفتوحة" على حكومة طالبان، وتنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع في كابل.



وكان الباكستاني خواجة آصف قد أعلن الجمعة "حرباً مفتوحة" على الحكومة الأفغانية، قائلاً "لقد نفد صبرنا"، ومتهماً أفغانستان بأنها "باتت منصة لتجميع وتصدير الإرهاب إلى المنطقة"، ومشدداً على أن القوات المسلحة الباكستانية سترد "رداً حاسماً" على أي استهداف لباكستان. (سكاي نيوز)

