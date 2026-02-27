على هامش لقاءات ميونيخ.. هذا ما اشترطه روبيو للموافقة على لقاء وزير خارجية سوريا

أبلغ الأميركي ماركو روبيو أطرافا معنية بأنه لن يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية السوري الشيباني، على هامش لقاءات في 13 شباط، إلا في حال حضور قائد "قوات " مظلوم عبدي، وفق ما أفاد موقع المونيتور.



وبحسب التقرير، فإن الشرط الأميركي طُرح ضمن ترتيبات اللقاءات الجانبية المرتبطة بالمؤتمر، في خطوة تعكس حساسية ملف شمال ودور "قسد" في المعادلة السياسية والأمنية.



ولفت الموقع إلى أن الرئيس السوري وافق على مشاركة وزير خارجيته في الاجتماع وفق هذا الترتيب، الذي كان من المقرر عقده في ميونيخ، ما يعكس مؤشراً على مرونة محتملة في الاتصالات غير المباشرة بين ودمشق.





Advertisement