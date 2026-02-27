تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

على هامش لقاءات ميونيخ.. هذا ما اشترطه روبيو للموافقة على لقاء وزير خارجية سوريا

Lebanon 24
27-02-2026 | 00:35
على هامش لقاءات ميونيخ.. هذا ما اشترطه روبيو للموافقة على لقاء وزير خارجية سوريا
أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أطرافا معنية بأنه لن يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على هامش لقاءات ميونيخ في 13 شباط، إلا في حال حضور قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، وفق ما أفاد موقع المونيتور.

وبحسب التقرير، فإن الشرط الأميركي طُرح ضمن ترتيبات اللقاءات الجانبية المرتبطة بالمؤتمر، في خطوة تعكس حساسية ملف شمال شرق سوريا ودور "قسد" في المعادلة السياسية والأمنية.

ولفت الموقع إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع وافق على مشاركة وزير خارجيته في الاجتماع وفق هذا الترتيب، الذي كان من المقرر عقده في ميونيخ، ما يعكس مؤشراً على مرونة محتملة في الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن ودمشق.

