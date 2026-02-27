زلزال يضرب وسط بيرو

قال في بيرو إن زلزالاً بقوة خمس درجات ضرب وسط البلاد يوم الخميس، وهو ما شعر به بعض سكان العاصمة.وكان مركز الزلزال في جنوب العاصمة ليما وعلى عمق 53 كيلومترا.