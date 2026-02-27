الصين.. إقالات وشطب لنواب قبيل أكبر اجتماع سياسي

أزالت 19 مسؤولاً من قائمة المشرعين قبل انعقاد أكبر اجتماع سياسي سنوي الأسبوع المقبل، بينهم 9 من ، وفق ما أعلنته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، من دون تقديم أسباب رسمية لهذه الإقالات.



وشملت الأسماء قائد لجيش التحرير الشعبي لي تشياو مينغ، والقائد السابق للبحرية شين جين لونغ، إضافة إلى مسؤولين محليين بينهم سون شاوتشونغ الرئيس السابق للحزب في منغوليا الداخلية.



وتأتي الخطوة بعد أسابيع من تطورات داخل ، بينها التحقيق مع الجنرال تشانغ يوشيا بتهم وُصفت بـ"انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون".



ومن المقرر أن تتوافد وفود إلى الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات لنواب الشعب والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بين 4 و11 آذار، حيث تعلن الحكومة أهدافها الاقتصادية السنوية ومحاور خطتها المقبلة. (بي بي سي)

