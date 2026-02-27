تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الصين.. إقالات وشطب لنواب قبيل أكبر اجتماع سياسي

Lebanon 24
27-02-2026 | 00:46
A-
A+
الصين.. إقالات وشطب لنواب قبيل أكبر اجتماع سياسي
الصين.. إقالات وشطب لنواب قبيل أكبر اجتماع سياسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أزالت الصين 19 مسؤولاً من قائمة المشرعين قبل انعقاد أكبر اجتماع سياسي سنوي الأسبوع المقبل، بينهم 9 من المؤسسة العسكرية، وفق ما أعلنته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، من دون تقديم أسباب رسمية لهذه الإقالات.

وشملت الأسماء قائد القوات البرية لجيش التحرير الشعبي لي تشياو مينغ، والقائد السابق للبحرية شين جين لونغ، إضافة إلى مسؤولين محليين بينهم سون شاوتشونغ الرئيس السابق للحزب في منغوليا الداخلية.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من تطورات داخل القيادة العسكرية العليا، بينها التحقيق مع الجنرال تشانغ يوشيا بتهم وُصفت بـ"انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون".

ومن المقرر أن تتوافد وفود إلى بكين الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بين 4 و11 آذار، حيث تعلن الحكومة أهدافها الاقتصادية السنوية ومحاور خطتها المقبلة. (بي بي سي)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبيل اجتماع مجلس الأمن.. انفجارات تهز مقاطعة أوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماع "الميكانيزم" إلى نهاية شباط وإسرائيل تضغط لتفاوض سياسي مباشر
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: بدء اجتماع الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي لنقاش التطورات في إيران
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: اجتماع كليمنصو طغى عليه الطابع السياسي والفكري
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العسكرية

القيادة العسكرية

المجلس الوطني

القوات البرية

مجلس الوطني

بي بي سي

العليا

العلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:24 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:12 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-27
Lebanon24
03:24 | 2026-02-27
Lebanon24
03:12 | 2026-02-27
Lebanon24
03:08 | 2026-02-27
Lebanon24
03:00 | 2026-02-27
Lebanon24
02:20 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24