عربي-دولي
شهادة كلينتون تُربك جلسة إبستين.. توقف قصير بعد تسريب صورة من داخل التحقيق
Lebanon 24
27-02-2026
|
01:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت تقارير أميركية بأن
هيلاري كلينتون
حضرت، الخميس، جلسة استجواب مغلقة أمام لجنة يقودها الجمهوريون في مجلس النواب ضمن تحقيق مرتبط بملفات
جيفري
إبستين، قبل أن تتوقف الجلسة لفترة وجيزة إثر نشر صورة لها من داخل الجلسة على مواقع التواصل.
وبحسب ما نُقل عن مجريات الاستجواب، اعتبرت
كلينتون
أن التحقيق يُدار كـ"صيد سياسي" لا كمسار يركز على جرائم إبستين نفسها، ودعت إلى جعل الشهادة علنية. كما نفت أي صلة لها بإبستين، وقالت إنها لم تكن على علم بجرائمه أو نشاطاته.
وتوقف الاستجواب مؤقتاً بعد تداول صورة التُقطت داخل الجلسة المغلقة، في خرق لقواعد اللجنة، قبل استكمال الإفادة لاحقاً.
