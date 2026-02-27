تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

شهادة كلينتون تُربك جلسة إبستين.. توقف قصير بعد تسريب صورة من داخل التحقيق

Lebanon 24
27-02-2026 | 01:33
A-
A+
شهادة كلينتون تُربك جلسة إبستين.. توقف قصير بعد تسريب صورة من داخل التحقيق
شهادة كلينتون تُربك جلسة إبستين.. توقف قصير بعد تسريب صورة من داخل التحقيق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت تقارير أميركية بأن هيلاري كلينتون حضرت، الخميس، جلسة استجواب مغلقة أمام لجنة يقودها الجمهوريون في مجلس النواب ضمن تحقيق مرتبط بملفات جيفري إبستين، قبل أن تتوقف الجلسة لفترة وجيزة إثر نشر صورة لها من داخل الجلسة على مواقع التواصل.

وبحسب ما نُقل عن مجريات الاستجواب، اعتبرت كلينتون أن التحقيق يُدار كـ"صيد سياسي" لا كمسار يركز على جرائم إبستين نفسها، ودعت إلى جعل الشهادة علنية. كما نفت أي صلة لها بإبستين، وقالت إنها لم تكن على علم بجرائمه أو نشاطاته.

وتوقف الاستجواب مؤقتاً بعد تداول صورة التُقطت داخل الجلسة المغلقة، في خرق لقواعد اللجنة، قبل استكمال الإفادة لاحقاً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فضيحة "إبستين".. بيل وهيلاري كلينتون يرفضان الشهادة في التحقيق!
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة مغلقة للكونغرس تستمع لهيلاري كلينتون حول علاقاتها بإبستين
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تسريب فيلم فاضح لها مع حبيبها.. نجمة شهيرة تخرج عن صمتها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام جدي داخل المجموعة الخماسية حول إمكانية تأجيل الانتخابات... رأي هيئة التشريع يُربك الجميع
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24

هيلاري كلينتون

الجمهوري

جيفري

ستين

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:24 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:12 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-27
Lebanon24
03:24 | 2026-02-27
Lebanon24
03:12 | 2026-02-27
Lebanon24
03:08 | 2026-02-27
Lebanon24
03:00 | 2026-02-27
Lebanon24
02:20 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24