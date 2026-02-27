شهادة كلينتون تُربك جلسة إبستين.. توقف قصير بعد تسريب صورة من داخل التحقيق

أفادت تقارير أميركية بأن حضرت، الخميس، جلسة استجواب مغلقة أمام لجنة يقودها الجمهوريون في مجلس النواب ضمن تحقيق مرتبط بملفات إبستين، قبل أن تتوقف الجلسة لفترة وجيزة إثر نشر صورة لها من داخل الجلسة على مواقع التواصل.



وبحسب ما نُقل عن مجريات الاستجواب، اعتبرت أن التحقيق يُدار كـ"صيد سياسي" لا كمسار يركز على جرائم إبستين نفسها، ودعت إلى جعل الشهادة علنية. كما نفت أي صلة لها بإبستين، وقالت إنها لم تكن على علم بجرائمه أو نشاطاته.



وتوقف الاستجواب مؤقتاً بعد تداول صورة التُقطت داخل الجلسة المغلقة، في خرق لقواعد اللجنة، قبل استكمال الإفادة لاحقاً.

