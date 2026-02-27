"لا يمكننا الموافقة".. شركة للذكاء الاصطناعي ترد على طلبات البنتاغون!

لشركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي، أمس الخميس ان الشركة "لا يمكنها بضمير حي الموافقة" على مطالب للسماح باستخدام أوسع لتقنياتها.وقالت الشركة المصنعة لروبوت الدردشة "كلود" في بيان إنها لا تنسحب من المفاوضات، لكن لغة العقد الجديدة التي تسلمتها من "لم تحرز أي تقدم تقريباً في منع استخدام كلود للمراقبة الجماعية للأميركيين أو في الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل".وجدد المتحدث باسم البنتاغون أن الجيش يريد استخدام تقنية الخاصة بأنثروبيك بطرق قانونية، ولن يسمح للشركة بفرض أي قيود قبل الموعد النهائي يوم الجمعة للموافقة على مطالبه.وتمنع سياسات أنثروبيك استخدام نماذجها، مثل الدردشة "كلود"، لهذه الأغراض.