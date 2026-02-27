تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

"لا يمكننا الموافقة".. شركة للذكاء الاصطناعي ترد على طلبات البنتاغون!

Lebanon 24
27-02-2026 | 04:05
"لا يمكننا الموافقة".. شركة للذكاء الاصطناعي ترد على طلبات البنتاغون!
لا يمكننا الموافقة.. شركة للذكاء الاصطناعي ترد على طلبات البنتاغون! photos 0
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي، داريو أمودي أمس الخميس ان الشركة "لا يمكنها بضمير حي الموافقة" على مطالب البنتاغون للسماح باستخدام أوسع لتقنياتها.

وقالت الشركة المصنعة لروبوت الدردشة "كلود" في بيان إنها لا تنسحب من المفاوضات، لكن لغة العقد الجديدة التي تسلمتها من وزارة الدفاع "لم تحرز أي تقدم تقريباً في منع استخدام كلود للمراقبة الجماعية للأميركيين أو في الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل".

وجدد المتحدث باسم البنتاغون أن الجيش يريد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بأنثروبيك بطرق قانونية، ولن يسمح للشركة بفرض أي قيود قبل الموعد النهائي يوم الجمعة للموافقة على مطالبه.

وتمنع سياسات أنثروبيك استخدام نماذجها، مثل روبوت الدردشة "كلود"، لهذه الأغراض.
 
