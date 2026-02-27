تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"لا يمكننا الموافقة".. شركة للذكاء الاصطناعي ترد على طلبات البنتاغون!
Lebanon 24
27-02-2026
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس التنفيذي
لشركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي،
داريو أمودي
أمس الخميس ان الشركة "لا يمكنها بضمير حي الموافقة" على مطالب
البنتاغون
للسماح باستخدام أوسع لتقنياتها.
وقالت الشركة المصنعة لروبوت الدردشة "كلود" في بيان إنها لا تنسحب من المفاوضات، لكن لغة العقد الجديدة التي تسلمتها من
وزارة الدفاع
"لم تحرز أي تقدم تقريباً في منع استخدام كلود للمراقبة الجماعية للأميركيين أو في الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل".
وجدد المتحدث باسم البنتاغون أن الجيش يريد استخدام تقنية
الذكاء الاصطناعي
الخاصة بأنثروبيك بطرق قانونية، ولن يسمح للشركة بفرض أي قيود قبل الموعد النهائي يوم الجمعة للموافقة على مطالبه.
وتمنع سياسات أنثروبيك استخدام نماذجها، مثل
روبوت
الدردشة "كلود"، لهذه الأغراض.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: لا يمكن ترك الذكاء الاصطناعي لأهواء بضعة مليارديرات
Lebanon 24
غوتيريش: لا يمكن ترك الذكاء الاصطناعي لأهواء بضعة مليارديرات
27/02/2026 13:28:06
27/02/2026 13:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا والذكاء الاصطناعي.. دعوة لإسقاط "القيود الأخلاقية" وإنذار لشركة "أنثروبيك"
Lebanon 24
أميركا والذكاء الاصطناعي.. دعوة لإسقاط "القيود الأخلاقية" وإنذار لشركة "أنثروبيك"
27/02/2026 13:28:06
27/02/2026 13:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: البنتاغون يضغط لتوسع الذكاء الاصطناعي بالشبكات المصنفة سرية
Lebanon 24
رويترز: البنتاغون يضغط لتوسع الذكاء الاصطناعي بالشبكات المصنفة سرية
27/02/2026 13:28:06
27/02/2026 13:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: الصين تبلغ شركات تكنولوجيا كبرى منها "علي بابا" بتجهيز طلبات شراء رقائق "H200" من شركة "إنفيديا"
Lebanon 24
بلومبرغ: الصين تبلغ شركات تكنولوجيا كبرى منها "علي بابا" بتجهيز طلبات شراء رقائق "H200" من شركة "إنفيديا"
27/02/2026 13:28:06
27/02/2026 13:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
أعلن الرئيس التنفيذي
الذكاء الاصطناعي
بات البنتاغون
وزارة الدفاع
داريو أمودي
البنتاغون
بنتاغون
باسم ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب تلقى "إحاطة عسكرية" بشأن إيران.. محادثات إيجابية أم سلبية؟
Lebanon 24
ترامب تلقى "إحاطة عسكرية" بشأن إيران.. محادثات إيجابية أم سلبية؟
06:18 | 2026-02-27
27/02/2026 06:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أوجلان: لإقامة مصالحة مع الدولة التركية
Lebanon 24
أوجلان: لإقامة مصالحة مع الدولة التركية
06:10 | 2026-02-27
27/02/2026 06:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ما حقيقة حيازة إيران لـ"صاروخ سيضرب أميركا"؟
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ما حقيقة حيازة إيران لـ"صاروخ سيضرب أميركا"؟
05:57 | 2026-02-27
27/02/2026 05:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فورًا.. كندا تدعو رعاياها في إيران إلى المغادرة!
Lebanon 24
فورًا.. كندا تدعو رعاياها في إيران إلى المغادرة!
05:50 | 2026-02-27
27/02/2026 05:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في المسجد الأقصى.. إسرائيل تقيد "صلاة الجمعة"
Lebanon 24
في المسجد الأقصى.. إسرائيل تقيد "صلاة الجمعة"
05:44 | 2026-02-27
27/02/2026 05:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:18 | 2026-02-27
ترامب تلقى "إحاطة عسكرية" بشأن إيران.. محادثات إيجابية أم سلبية؟
06:10 | 2026-02-27
أوجلان: لإقامة مصالحة مع الدولة التركية
05:57 | 2026-02-27
تقرير يكشف.. ما حقيقة حيازة إيران لـ"صاروخ سيضرب أميركا"؟
05:50 | 2026-02-27
فورًا.. كندا تدعو رعاياها في إيران إلى المغادرة!
05:44 | 2026-02-27
في المسجد الأقصى.. إسرائيل تقيد "صلاة الجمعة"
05:44 | 2026-02-27
الصين تحذّر مواطنيها من السفر إلى إيران
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 13:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 13:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 13:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24