تقرير يكشف.. ما حقيقة حيازة إيران لـصاروخ سيضرب أميركا؟

نقلت وكالة " " عن 3 مصادر مطلعة على تقارير استخبارية أميركية أن هذه التقارير لا تدعم زعم الرئيس الأميركي بأن ستمتلك قريباً صاروخاً قادراً على ضرب .



وتقول هذه المصادر إنه ليست هناك أي تغييرات في تقييم استخباري رفعت عنه السرية لوكالة المخابرات العسكرية الأمريكية لعام 2025، ويفيد بأن إيران قد تحتاج حتى عام 2035 لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يكون صالحاً للاستخدام العسكري.





وأشارت المصادر إلى أنه حتى في حال حصول طهران على مساعدة تقنية من حلفائها، فإنها ستحتاج 8 سنوات على الأقل لإنتاج منظومة صاروخية جاهزة للعمليات.





في المقابل، دافع عن تصريحات الرئيس، حيث أكدت المتحدثة باسمه "آنا كيلي" أن ترمب محق في تسليط الضوء على ما وصفته بالقلق البالغ من طموحات إيران الصاروخية.





وبنبرة أقل حدة، أشار ماركو روبيو إلى أن طهران باتت على "مسار" امتلاك أسلحة قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية دون تأكيد جاهزيتها الوشيكة.





وكان قد بدأ في خطابه عن "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس يوم الثلاثاء في طرح مبررات أمام الرأي العام الأميركي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلاً إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريباً" إلى الولايات المتحدة.





وفي المقابل، تنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، وتؤكد على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي أن مدى صواريخها لا يتجاوز ألفي كيلومتر، وهي مخصصة حصراً لأغراض الردع والدفاع.





على الصعيد الفني، يرى خبراء دوليون، ومن بينهم المفتش السابق ديفيد أولبرايت، أن طهران ورغم امتلاكها مركبات إطلاق فضائية متطورة، فإنها لا تزال تفتقر للتكنولوجيا اللازمة لحماية الرؤوس الحربية عند إعادة اختراق الغلاف الجوي.





وتأتي هذه التباينات الاستخبارية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، إذ عززت الولايات المتحدة حشودها العسكرية وسط تهديدات بضرب منشآت إيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.





وأرسلت حاملتي طائرات عملاقتين (جيرالد فورد، وأبراهام لينكولن) لتتمركزا في البحر المتوسط وبحر العرب، مما يضع كامل الجغرافيا تحت طائلة النيران المباشرة.





وعقب انتهاء جولة المفاوضات الثالثة مع واشنطن في جنيف مساء الخميس، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن المساعي الدبلوماسية مع الولايات المتحدة شهدت مزيدا من التقدم، في حين أفادت مصادر باطلاع الرئيس الأميركي ترامب على الخيارات العسكرية ضد طهران. (رويترز)





