تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غارات باكستانية وتصعيد حدودي.. وطالبان تنفي استهداف زعيمها

Lebanon 24
27-02-2026 | 08:05
A-
A+

غارات باكستانية وتصعيد حدودي.. وطالبان تنفي استهداف زعيمها
غارات باكستانية وتصعيد حدودي.. وطالبان تنفي استهداف زعيمها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفى المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، صحة الأنباء التي تحدثت عن استهداف زعيم "الإمارة الإسلامية" في أفغانستان "هبة الله آخوند زاده"، مؤكداً أن ما تم تداوله بهذا الشأن "كذب محض".

وقال مجاهد، في تصريح لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الجمعة، إن "العدو يسعى من خلال نشر أخبار عن استهداف قيادة الإمارة الإسلامية إلى تحقيق إنجاز إعلامي لنفسه"، مشدداً على أن جميع التقارير التي تحدثت عن مقتل زعيم طالبان لا أساس لها من الصحة.

وكانت حسابات على منصة "إكس" قد زعمت أن زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده قُتل في غارات جوية نفذتها مقاتلات باكستانية.
كما تداولت تقارير غير مؤكدة أن الغارات استهدفت مواقع في كابول، وأن مصير أخوند زاده غير معلوم، وسط أنباء عن انقطاع الاتصال به.

في المقابل، أفادت مصادر بأن أخوند زاده لم يكن موجوداً في الموقع المستهدف وقت الغارة، بينما تحدثت تقارير عن مقتل نور ولي محسود، زعيم حركة طالبان باكستان، في إحدى الضربات الجوية، دون صدور تأكيد رسمي مستقل حتى الآن.

وفي تطور متصل، أكد المتحدث باسم طالبان وقوع غارات جوية باكستانية استهدفت مناطق في كابول وقندهار وبكتيا، مشيراً في منشور عبر منصة "إكس" إلى أن القوات الباكستانية قصفت "بعض المناطق" في هذه الولايات.

من جهتها، أعلنت حكومة طالبان أنها بدأت عمليات عسكرية ضد أهداف باكستانية على طول الحدود المشتركة، معتبرة أن هذه التحركات تأتي رداً على ما وصفته بـ"الاستفزازات والانتهاكات المتكررة" من قبل الجيش الباكستاني.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين كابول وإسلام آباد، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات العسكرية على الحدود بين البلدين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارة باكستانية تستهدف العاصمة كابل
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات على الحدود اللبنانية - السورية واستهداف "محاور التهريب"
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: كمبوديا تنفي اتهام تايلاند لها بإطلاق النار على دورية على الحدود
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كمبوديا تنفي اتهام تايلاند بإطلاقها النار على دورية على الحدود
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الباكستاني

الإيرانية

أفغانستان

الإيراني

الإسلام

من جهته

بات على

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:16 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:09 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:57 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-02-27
Lebanon24
10:15 | 2026-02-27
Lebanon24
10:06 | 2026-02-27
Lebanon24
10:00 | 2026-02-27
Lebanon24
09:22 | 2026-02-27
Lebanon24
09:07 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24